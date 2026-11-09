Pierre Kalulu Cidera, Zinedine Zidane Panggil Kumbedi Gantikan di Timnas Prancis

Zinedine Zidane memanggil Kevin Kumbedi sebagai pengganti Pierre Kalulu yang cedera otot paha. Timnas Prancis bersiap hadapi Italia dan Turki di Nations League.

Pelatih kepala Timnas Prancis, Zinedine Zidane, secara resmi memanggil Kevin Kumbedi dari Wolfsburg untuk menggantikan posisi Pierre Kalulu yang terinfeksi cedera otot paha kiri. Keputusan drastis ini diambil segera setelah bek Juventus tersebut dinyatakan positif menderita cedera ringan pada biseps femoris kiri selama uji diagnostik medis di Italia. Kehilangan Kalulu memaksa Zidane untuk menggeser strategi pertahanan menjelang dua pertandingan krusial fase kualifikasi UEFA Nations League melawan Italia dan Turki.

Mekanisme Pergantian Pemain di Lini Belakang

Proses pergantian pemain ini berlangsung sangat cepat menyusul laporan resmi yang dikeluarkan oleh tim medis nasional Prancis. Pierre Kalulu mengadukan rasa tidak nyaman pada otot paha kirinya seusai pertandingan Serie A melawan Fiorentina. Pemeriksaan mendadak di J|medical mengonfirmasi adanya cedera ringan yang mengharuskan pemain berusia muda tersebut fokus pada pemulihan di Italia daripada bergabung dengan skuad di Prancis.

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Zinedine Zidane menindaklanjuti kekosongan tersebut dengan memanggil Kevin Kumbedi, seorang bek sayap muda yang sebelumnya bergabung dengan skuad Prancis U-21. Panggilan mendadak ini memberikan tonggak sejarah penting bagi karier internasional Kumbedi di level tertinggi sepakbola. Staf pelatih meyakini kecepatan tinggi dan kemampuan teknis pemain berusia dua puluh satu tahun itu menjadi solusi ideal untuk menutup celah pertahanan nasional.

Strategi Taktis Zidane vs Posisi Kumbedi

Ketidakhadiran Pierre Kalulu memaksa pelatih Prancis untuk merevisi pendekatan taktisnya terhadap lawan-lawan tangguh di babak akhir kualifikasi. Kalulu dikenal fleksibel dan mampu bermain di berbagai posisi di lini belakang, sebuah kualitas yang kini harus digantikan oleh profil berbeda. Kevin Kumbedi menawarkan opsi serangan yang lebih konvensional dan agresif dari posisi bek kanan dibandingkan dengan gaya bermain Kalulu.

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Integrasi pemain baru ke dalam sistem pertahanan menjadi fokus utama sesi latihan di pusat latihan CNF Clairefontaine. Zinedine Zidane dan stafnya memantau kebugaran seluruh anggota skuad dengan saksama untuk memastikan tidak ada risiko cedera lanjutan sebelum tim terbang ke Milan. Pertimbangan taktis ini sangat krusial mengingat pentingnya kedua laga berikutnya dalam menentukan nasib Prancis di kompetisi tersebut.

Jadwal Kritis dan Tantangan di Milan serta Bordeaux

Prancis kini menghadapi dua ujian berat yang akan menentukan posisi akhir mereka di grup UEFA Nations League dan peluang melaju ke fase gugur tahun depan. Pertandingan pertama dijadwalkan pada Kamis, 12 November, ketika timnas Prancis bertandang ke Stadio Giuseppe Meazza di Milan. Lawan mereka adalah Italia, sebuah laga tradisional yang akan menguji ketahanan lini pertahanan baru yang dipimpin Zinedine Zidane.

Pertandingan kedua akan menjadi penentu akhir ketika Prancis menjamu Turki di Stade Atlantique, Bordeaux, pada Minggu, 15 November. Kehadiran Kevin Kumbedi di skuad utama akan diuji langsung dalam laga tandang yang sarat tekanan tersebut. Kedua pertandingan ini menuntut konsistensi performa tinggi dari setiap pemain, terutama bagi bek baru yang harus beradaptasi cepat dengan standar sepakbola internasional tingkat tinggi.