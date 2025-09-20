Pidato Kenegaraan: Prabowo Siap Sampaikan Visi Indonesia di Panggung Dunia

Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato penting di Sidang Umum PBB ke-80. Pengamat menilai pidato ini sebagai 'panggung emas' bagi Indonesia dan diharapkan menjadi kelanjutan dari pidato bersejarah Bung Karno. Pidato akan membahas berbagai isu global dan reformasi PBB.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR dan DPD RI, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Kesempatan ini, menurut pengamat hubungan internasional, merupakan panggung emas bagi Indonesia .

Teuku Rezasyah, seorang pengamat HI dari Universitas Padjajaran, menekankan pentingnya pidato ini di Majelis Umum PBB, menyebutnya sebagai 'kado diplomatik' bagi Republik Indonesia yang akan merayakan ulang tahun ke-80. Dalam pidatonya di Majelis Umum PBB, Prabowo akan berbicara dalam kapasitasnya sebagai Presiden Republik Indonesia, pendiri ASEAN, pendiri Gerakan Non-Blok, tokoh organisasi Konferensi Islam, tokoh besar kerja sama selatan-selatan, pendiri APEC, dan juga tokoh di dalam IORA (Indian Ocean Rim Association). Berbagai peran ini akan disampaikannya, menjadikan panggung ini sangat penting dan krusial. Dijelaskan bahwa pidato ini diharapkan menjadi kelanjutan dari pidato bersejarah Bung Karno pada tanggal 30 September 1960. \Teuku Rezasyah meyakini bahwa Presiden Prabowo akan menyampaikan banyak pesan penting dalam pidatonya di Majelis Umum PBB. Diperkirakan, pesan-pesan tersebut akan mencakup isu-isu pembangunan, perdamaian, hak asasi manusia (HAM), upaya demokratisasi PBB, perdamaian di berbagai belahan dunia, serta reformasi PBB. Khususnya, fokus akan diberikan pada penguatan peran Sekretaris Jenderal PBB dan reformasi Dewan Keamanan PBB. Lebih lanjut, Teuku menduga bahwa teks pidato tersebut saat ini masih berupa draf, yang kemungkinan akan mengalami penyuntingan terakhir oleh Presiden Prabowo sendiri menjelang pidato. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pidato tersebut mencerminkan pandangan dan gaya khas Prabowo. Ini merupakan tantangan besar, tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi Prabowo sebagai pemimpin dunia. Persiapan pidato tersebut melibatkan berbagai aspek, mulai dari penyusunan konsep, penulisan draf, hingga penyuntingan akhir. Proses ini membutuhkan waktu dan kehati-hatian untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan relevan, efektif, dan sesuai dengan visi dan misi Indonesia di dunia internasional. Pembentukan tim khusus untuk menyusun pidato ini mencerminkan pentingnya acara ini bagi negara. \Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyampaikan pidato pada Sidang Umum ke-80 PBB di New York, Amerika Serikat pada Selasa (23/9/2025). Jadwal ini sudah banyak dinantikan oleh para diplomat dan pengamat internasional. Harapan besar tertuju pada pidato ini karena akan menjadi representasi visi Indonesia di panggung dunia. Sementara itu, berita lainnya melaporkan bahwa Gerakan 'Stop Tot Tot Wuk Wuk' sedang viral, dan Korlantas Polri telah membekukan penggunaan sirene oleh petugas patwal. Polda Metro juga membentuk tim khusus untuk mencari dua orang yang hilang pasca-demo di Jakarta. Kedua berita ini, meskipun tidak terkait langsung dengan pidato Presiden Prabowo, tetap penting karena mencerminkan dinamika dan isu-isu terkini yang sedang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Kehadiran Presiden Prabowo di PBB akan menjadi momen krusial bagi Indonesia untuk menegaskan kembali peran strategisnya dalam percaturan dunia. Selain itu, perhatian juga tertuju pada kebijakan internal yang berkaitan dengan ketertiban dan keamanan masyarakat





KompasTV / 🏆 22. in İD Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

Prabowo Subianto Pidato PBB Sidang Umum PBB Indonesia Hubungan Internasional Diplomasi Reformasi PBB Perdamaian Hak Asasi Manusia ASEAN Gerakan Non-Blok Konferensi Islam Kerja Sama Selatan-Selatan APEC IORA

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Abbas Ikut Sidang PBB lewat Telekonferensi, Prabowo Hadir di New YorkPresiden Palestina Mahmoud Abbas tidak bisa hadir di PBB karena tak mendapatkan visa Amerika Serikat.

Baca lebih lajut »

Prabowo ke PBB, Dino sebut lanjutkan tradisi diplomasi keluargaPendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal menyebut agenda Presiden Prabowo Subianto berpidato di Sidang Umum ke-80 PBB di New ...

Baca lebih lajut »

Tinggalkan Osaka, Prabowo Bertolak ke New York untuk Pidato di Sidang Umum PBBPresiden Prabowo Subianto meninggalkan Osaka, Jepang menuju New York, Amerika Serikat, pada Sabtu (20/9/2025). Kepala Negara sebelumnya mengunjungi Pavilion Indonesia di Expo 2025 Osaka.

Baca lebih lajut »

Dari Osaka, Presiden bertolak ke AS sampaikan pidato di Sidang PBB​​​​​Presiden RI Prabowo Subianto bertolak dari Osaka, Jepang menuju New York, Amerika Serikat, pada Sabtu, usai mengunjungi Pavilion Indonesia di ...

Baca lebih lajut »

Pidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Mengulang Sejarah Perjuangan Diplomasi Prof SumitroPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Baca lebih lajut »

Pidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Mengulang Sejarah Perjuangan Diplomasi Prof SumitroPresiden Prabowo Subianto akan berpidato di Sidang Umum ke-80 PBB di New York, Amerika Serikat pada Selasa 23 September 2025

Baca lebih lajut »