Piala Dunia U-17 dimulai di Qatar pada Kamis dengan 47 skuad bersaing menggantikan Portugal sebagai juara dunia, dihadiri bintang muda seperti Akol Akon dan Eduardo Conceicao.

Perhatian dunia sepakbola akan beralih ke Timur Tengah ketika Piala Dunia U-17 resmi dimulai di Qatar pada Kamis. Sebanyak 47 skuad dari seluruh penjuru dunia telah berkumpul untuk bersaing merebut gelar juara, dengan ambisi untuk menggantikan Portugal sebagai pemegang trofi pada kategori usia mereka. Turnamen bergengsi ini menjadi panggung utama bagi para talenta muda terbaik untuk menunjukkan bakat mereka di hadapan scouts internasional.

Kejutan terbesar dalam persiapan turnamen ini adalah pengunduran diri Amerika Serikat pada saat-saat terakhir. Keputusan tim nasional Amerika ini diambil karena kekhawatiran mendalam mengenai keselamatan para pemain dan personel tim di tengah situasi geopolitik yang ada. Namun, kehadiran mereka yang kosong tidak mengurangi intensitas kompetisi, karena seluruh 47 tim peserta lainnya telah dikonfirmasi untuk tetap berpartisipasi sesuai jadwal semula selama periode tiga setengah pekan ke depan.

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Rekam Jejak Produsir Bintang Dunia

Sejarah Piala Dunia U-17 telah membuktikan dirinya sebagai inkubator bakat tingkat elit yang mencetak para superstar masa depan. Nama-nama legendaris seperti Cesc Fabregas, Toni Kroos, dan Phil Foden pernah tampil cemerlang di ajang ini dan membawa pulang penghargaan Bola Emas Piala Dunia U-17. Prestasi mereka menjadi indikator kuat bahwa turnamen ini adalah batu loncatan vital bagi karier profesional. Para pengamat dan klub top Eropa kini menaruh fokus tajam untuk mengidentifikasi penerus-penerus tersebut pada edisi 2026.

Prospek Ketenaran Akol Akon dari Australia

Akol Akon, seorang winger muda berusia 17 tahun dari Australia, terus menarik perhatian luas berkat performanya yang memukau bersama Sydney FC di A-League. Kontribusinya yang tajam terlihat jelas ketika ia mencatatkan tiga assist dalam debutnya sebagai starter di liga pada usia 16 tahun. Bakat alami ini telah memastikan kesepakatan baginya untuk bergabung dengan Colorado Rapids di MLS mulai musim panas 2027. Ia mengikuti jejak kesuksesan rekan setimnya, Lucas Herrington, yang juga berhasil menembus timnas senior dan beralih ke Hull City di Liga Primer Inggris.

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Prediksi kuat mengarahkan bahwa Akon akan menempuh jalur karier serupa melalui panggung internasional di Qatar. Kecepatan dan teknik dribblenya menjadi aset berharga bagi timnas Australia U-17 saat mereka berupaya melaju jauh dalam turnamen. Para analis melihat bahwa kemampuan Akon dalam menciptakan peluang bagi rekan setimnya akan menjadi kunci utama serangan Australia. Kehadirannya di lini depan diperkirakan akan mengganggu formasi pertahanan lawan secara signifikan di setiap pertandingan.

Eduardo Conceicao dan Antrean Klub Eropa

Brazil selalu hadir sebagai favorit kuat di setiap turnamen kategori usia, dan skuad tahun ini tidak terkecuali. Kunci utama harapan mereka untuk meraih gelar pada 2027 bertumpu penuh pada bakat individu Eduardo Conceicao. Pemain yang masih menunggu debut resmi bersama tim utama Palmeiras ini telah lama menjadi incaran ketat klub-klub terkaya di Eropa. Nama Barcelona, Paris Saint-Germain, Chelsea, serta kedua klub Manchester telah mengantre secara diam-diam untuk mengamankan jasa penyerang serbabisa asal Amerika Selatan ini.

Conceicao dipandang sebagai calon superstar berikutnya yang akan mengikuti jejak para legenda akademi Palmeiras seperti Endrick dan Estevao. Prestasinya saat ini menjadi bahan pembicaraan hangat di pasar transfer internasional. Ia diperkirakan akan mencapai usia 18 tahun pada bulan Desember 2027, sebuah milestone yang biasanya menjadi pemicu kesepakatan transfer besar. Klub-klub raksasa Eropa yakin bahwa investasi pada Conceicao kini akan menghasilkan keuntungan berlipat di masa depan.

Domisili Taktikal Xander Dierckx di Belgia

Keberagaman bakat di turnamen ini juga menampilkan gelandang berkebangsaan Belgia, Xander Dierckx, yang telah berkarir lebih awal daripada rekan-rekannya. Ia mulai rutin membela tim utama Royal Antwerp sejak menjalani debutnya pada November 2025 di usia 16 tahun. Total lebih dari 30 penampilan untuk klub di Jupiler Pro League memberikan pengalaman bertubi-tubi yang jarang dimiliki pemain seusianya. Kedewasaan taktisnya sudah terlihat jelas sejak menit pertama kehadirannya di tim utama.

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Kinerja Dierckx langsung mencuri perhatian saat ia masuk sebagai pemain pengganti dan berhasil memenangkan sebuah penalti pada debutnya. Sejak saat itu, ia telah menjadi pilihan tetap dalam susunan pemain inti,尽管 pernah juga dimainkan di sisi lapangan. Peran sentralnya di lini tengah Belgia diharapkan dapat mengendalikan irama permainan, persis seperti yang ditunjukkan saat tim U-17 Belgia mencapai final Kejuaraan Eropa musim panas lalu. Kontrol bola dan visinya menjadi senjata utama dalam formasi pertahanan maupun serangan.

Simon Escobar dan Leo Lemaitre yang Dipantau Ketat

Sementara itu, dari skuad Argentina, bek kiri Simon Escobar dari akademi Velez Sarsfield menjadi sorotan utama. Meskipun berposisi sebagai bek, ia memiliki kebiasaan menyerang yang agresif dan sangat dihargai oleh pelatih. Penampilannya yang konsisten telah menarik minat klub-klub Liga Primer seperti Chelsea dan Brighton. Bahkan, Escobar sudah diundang bergabung dengan skuad senior Argentina saat persiapan Piala Dunia 2026, dan sempat duduk di bangku cadangan dalam laga persahabatan. Jika ia tampil cemerlang di Qatar, proses transisi ke Eropa diperkirakan akan dipercepat menjelang ulang tahunnya ke-18 pada Juli.

Dari sisi Prancis, Real Madrid meyakini bahwa Leo Lemaitre memiliki masa depan sangat cerah. Pemain yang berposisi di jantung pertahanan ini mencuri perhatian saat Kejuaraan Eropa U-17 awal tahun ini. Meskipun timnas Prancis biasanya datang dengan deretan talenta menyerang yang menakutkan, Lemaitre justru menjadi pemain paling mengundang rasa penasaran. Kedewasaannya dalam membaca permainan membuatnya sangat dihargai di akademi Real Madrid. Perannya dalam menstabilkan lini pertahanan Prancis akan menjadi faktor krusial dalam perjalanan tim di Qatar.