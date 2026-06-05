Piala Dunia: Lamine Yamal, Pemain Muda Paling Menjanjikan

Piala Dunia kini tinggal kurang dari seminggu lagi, dengan para tim saat ini tengah melakukan persiapan akhir untuk turnamen di Amerika Utara. Panggung telah siap bagi sejumlah besar pemain untuk menjadi pahlawan nasional, termasuk beberapa pemain muda paling menjanjikan di dunia sepak bola saat ini.

Piala Dunia kini tinggal kurang dari seminggu lagi, dengan para tim saat ini tengah melakukan persiapan akhir untuk turnamen di Amerika Utara. Panggung telah siap bagi sejumlah besar pemain untuk menjadi pahlawan nasional, termasuk beberapa pemain muda paling menjanjikan di dunia sepak bola saat ini.

Pele dan Kylian Mbappe adalah satu-satunya remaja yang pernah mencetak gol di final Piala Dunia, namun banyak pemain lain-mulai dari Michael Owen hingga Lionel Messi-yang telah bersinar di panggung dunia meski usianya belum menginjak 20 tahun. Bukan hanya sebagai remaja yang menonjol di Piala Dunia musim panas ini, ada peluang nyata bahwa Lamine Yamal akan menjadi pemain paling menonjol di Amerika Utara, begitu berbakatnya pemain sayap Barcelona dan timnas Spanyol ini.

Sejak menandai debut internasionalnya dengan gol menakjubkan melawan Georgia saat berusia 16 tahun, Yamal selalu menjadi pilihan utama bagi Luis de la Fuente. Ia telah membuktikan bahwa ia tidak akan gentar menghadapi turnamen besar, setelah tampil gemilang di Euro 2024 saat La Roja menjuarai turnamen di Jerman. Gol pembuka Yamal melawan Prancis di semifinal benar-benar indah, dan performa klubnya sejak saat itu menunjukkan bahwa hal serupa mungkin akan terulang. Satu hal yang menjadi kendala?

Yamal mengalami cedera otot paha belakang pada bulan April yang diperkirakan akan membuatnya absen setidaknya pada pertandingan pembuka Spanyol, dan mungkin membuatnya absen lebih lama. Tim asuhan De la Fuente seharusnya masih bisa melaju ke babak gugur tanpa sang bintang muda, tetapi seberapa siapkah Yamal saat ia kembali bugar? Jawabannya bisa jadi menentukan apakah Yamal akan mendapat kesempatan mengangkat trofi Piala Dunia hanya enam hari setelah ulang tahunnya yang ke-19. Namun, Yamal bukanlah satu-satunya pemain remaja dalam skuad Spanyol.

Pau Cubarsi tampil sebagai starter dalam empat dari enam laga kualifikasi Piala Dunia La Roja pada akhir 2025 dan tampaknya mulai mengukuhkan posisinya dalam rencana De la Fuente, setelah sebelumnya secara mengejutkan tidak masuk dalam skuad Spanyol yang menjuarai Euro. Pemain berusia 19 tahun ini telah menjadi andalan Barcelona asuhan Hansi Flick selama lebih dari dua tahun, dengan ketenangan Cubarsi dalam menguasai bola dan kemampuan passingnya yang sejalan dengan insting pertahanannya yang mumpuni.

Turnamen ini kemungkinan akan menjadi yang pertama dari banyak turnamen lainnya dalam kariernya yang menjanjikan, panjang, dan sukses. Seorang remaja yang sayangnya tidak akan tampil di Amerika Utara musim panas ini adalah Estevao, setelah penyerang asal Brasil itu mengalami cedera di akhir musim saat membela Chelsea sehingga membuatnya tidak bisa masuk dalam daftar calon pemain yang dipanggil. Namun, masih akan ada satu pemain muda milik The Blues yang akan tampil.

Gelandang Ekuador, Kendry Paez, adalah salah satu remaja paling berpengalaman dalam hal penampilan internasional yang dipanggil untuk Piala Dunia. Saat ini bermain untuk klubnya dengan status pinjaman di River Plate, pemain muda Chelsea ini telah diprediksi sebagai bintang potensial sejak tahun 2023, ketika ia melakukan debut internasionalnya pada usia 16 tahun.

Beberapa minggu kemudian, Paez menjadi pemain termuda yang pernah mencetak gol dalam kualifikasi Piala Dunia CONMEBOL, namun ia lebih sering diturunkan sebagai pemain pengganti di level internasional sejak Copa America 2024. Hal itu bukan berarti pemain berusia 19 tahun ini tidak akan mampu memberikan kesan yang mendalam di Amerika Utara. Faktanya, Paez memiliki keahlian yang cukup untuk menarik perhatian salah satu tim kuda hitam di turnamen ini.

Mungkin kini lebih dari sebelumnya, sejumlah pemain dihadapkan pada pilihan terkait kesetiaan internasional mereka, dengan banyak calon peserta Piala Dunia yang akan membela negara yang mungkin tak pernah mereka bayangkan saat masih kecil. Ibrahim Mbaye, misalnya, menghabiskan masa kecilnya bermain untuk Prancis di semua level hingga tim U-20, namun pada November lalu ia menerima panggilan dari Senegal.

Pemain berusia 18 tahun ini mencetak gol pada penampilan keduanya bersama Lions of Teranga, sehingga menjadi pencetak gol termuda yang pernah dimiliki negara Afrika Barat tersebut, dan kemudian berperan dalam perjalanan mereka menuju final Piala Afrika, di mana ia mencetak satu gol dan memberikan dua assist. Penyerang Paris Saint-Germain ini pun akan percaya diri untuk meninggalkan jejaknya di turnamen besar keduanya pada tahun 2026.

Pemain berusia 18 tahun lainnya yang akan mewakili negara Afrika musim panas ini meskipun pernah bermain untuk tim-tim usia muda Prancis adalah Ayyoub Bouaddi, yang mengalihkan kesetiaannya ke Maroko menjelang turnamen ini. Bouaddi telah mencatatkan 10 penampilan untuk timnas Prancis U-21, namun gelandang Lille ini langsung masuk ke skuad Atlas Lions yang bertekad mengulangi prestasi mereka mencapai semifinal pada 2022





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Piala Dunia Lamine Yamal Pemain Muda Sepak Bola

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