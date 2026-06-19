Piala Dunia FIFA 2026 Mencetak Rekor Baik di Dalam dan Luar Lapangan

Piala Dunia FIFA 2026 telah mencatatkan rekor baru dalam hal jumlah penonton di stadion, pemirsa televisi, dan jumlah penonton streaming. Turnamen ini terus menarik minat yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan lebih dari 1,5 juta penonton telah menyaksikan pertandingan di seluruh Amerika Utara.

Piala Dunia FIFA 2026 telah mencetak rekor baik di dalam maupun di luar lapangan. Lebih dari 1,5 juta penonton telah menghadiri pertandingan hingga 17 Juni, sementara lebih dari 54 juta pemirsa di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada menyaksikan pertandingan pembuka negara-negara tuan rumah.

Turnamen ini telah mencatatkan rekor baru dalam hal jumlah penonton di stadion, pemirsa televisi, dan jumlah penonton streaming. Piala Dunia FIFA 2026 terus menarik minat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hingga 17 Juni, lebih dari 1,5 juta penonton telah menyaksikan pertandingan di seluruh Amerika Utara. Pada 16 Juni saja tercipta rekor Piala Dunia, dengan 281.223 penggemar menghadiri pertandingan.

Pertandingan Argentina melawan Aljazair menarik penonton hingga kapasitas penuh sebanyak 69.045 orang di Kansas City, sementara pertandingan Prancis melawan Senegal menarik 80.545 penonton di New York/New Jersey. Pertandingan Norwegia melawan Irak dan Austria melawan Yordania juga mengisi stadion hingga lebih dari 98 persen kapasitas. Pertandingan pembuka Amerika Serikat melawan Paraguay menjadi pertandingan sepak bola yang paling banyak ditonton sepanjang sejarah siaran di Amerika Serikat, dengan jumlah penonton mencapai 27,5 juta orang.

FOX mencatat rekor pertandingan Piala Dunia FIFA yang paling banyak ditonton dalam sejarah siaran televisi berbahasa Inggris di Amerika Serikat, dengan jumlah penonton mencapai 18 juta. Telemundo juga mencatatkan rekor baru, menyajikan pertandingan Piala Dunia Tim Nasional Sepak Bola Amerika Serikat (USMNT) yang paling banyak ditonton sepanjang masa di televisi berbahasa Spanyol, dengan 9,5 juta penonton.

Pertandingan pembuka Meksiko di turnamen tersebut menarik rata-rata 23,4 juta penonton, menjadikannya pertandingan Piala Dunia yang paling banyak ditonton di negara tersebut sepanjang abad ke-21. Pangsa pasar yang luar biasa sebesar 72,1 persen berarti hampir tiga dari setiap empat pemirsa televisi di Meksiko menyaksikan debut. Kanada juga mencatatkan angka yang kuat, dengan rata-rata 3,1 juta penonton. Pertandingan tersebut menjadi pertandingan Piala Dunia Tim Nasional Pria Kanada yang paling banyak ditonton ketiga di abad ini.

Seiring berlanjutnya babak penyisihan grup, rekor jumlah penonton di stadion dan pemirsa televisi kemungkinan akan terus terpecahkan. Negara-negara tuan rumah tetap menjadi kunci dalam menjaga momentum turnamen dan pertandingan-pertandingan besar yang menampilkan para pemain bintang, sementara babak gugur berpotensi menarik lebih banyak penonton di stadion dan pemirsa televisi seiring berlanjutnya pertandingan hingga bulan Juli





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