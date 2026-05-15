Piala Dunia FIFA 2026: Final Hadir dengan Halftime Show dan Kampanye Edukasi

Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen paling berbeda sepanjang sejarah. Selain digelar di tiga negara sekaligus, partai final nanti juga bakal dipenuhi konser musik megabintang dunia saat jeda babak pertama. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia FIFA, final akan menampilkan Halftime Show yang menghadirkan para superstar dunia dalam satu panggung besar yang disiarkan langsung ke seluruh dunia. Acara tersebut juga menjadi bagian dari kampanye FIFA Global Citizen Education Fund yang menargetkan dana hingga 100 juta dolar AS untuk memperluas akses pendidikan dan sepak bola bagi anak-anak di seluruh dunia.

Untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia FIFA, final akan menampilkan Halftime Show yang menghadirkan para superstar dunia dalam satu panggung besar yang disiarkan langsung ke seluruh dunia. Acara tersebut juga menjadi bagian dari kampanye FIFA Global Citizen Education Fund yang menargetkan dana hingga 100 juta dolar AS untuk memperluas akses pendidikan dan sepak bola bagi anak-anak di seluruh dunia. Konsep pertunjukan tersebut dikurasi langsung oleh vokalis Coldplay, Chris Martin.

Kehadiran musisi dari Amerika Serikat, Amerika Latin, hingga Korea Selatan disebut menjadi simbol globalisasi sepak bola yang menyatukan berbagai budaya dunia. Shakira sendiri bukan nama asing di panggung Piala Dunia. Pelantun lagu Waka Waka itu sebelumnya pernah tampil pada seremoni final Piala Dunia FIFA 2014 di Stadion Maracana, Brasil. Sementara itu, Madonna dikenal sebagai salah satu ikon musik pop terbesar sepanjang sejarah dengan koleksi tujuh Grammy Awards.

Adapun BTS menjadi grup K-Pop pertama yang pernah mendapat nominasi Grammy pada 2020. Sebagai gambaran, final Piala Dunia Antarklub FIFA 2025 sebelumnya juga sempat menghadirkan halftime show yang dibintangi J Balvin. Saat itu konser berlangsung sekitar 11 menit dan membuat total jeda pertandingan mencapai 25 menit. Normalnya, jeda babak pertama dalam sepak bola hanya berlangsung 15 menit.

Namun khusus final Piala Dunia 2026, durasinya diprediksi hampir dua kali lipat karena adanya konser megah tersebut.

