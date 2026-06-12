Piala Dunia 2026: Upacara Pembukaan di Toronto Stadium di Kanada

Piala Dunia 2026 di Toronto Stadium di Kanada, Sabtu (13/6/2026) dini hari WIB, menampilkan kebanggaan budaya setempat yang diramu dengan standar hiburan dunia. Pihak penyelenggara memastikan bahwa acara pembukaan di Kanada bukan sekadar panggung hiburan musik semata. Mereka mengusung tema keragaman komunitas dan kekuatan pemersatu sepak bola untuk menyatukan berbagai perbedaan latar belakang manusia.

Suasana pembukaan Piala Dunia 2026 di Toronto Stadium di Kanada , Sabtu (13/6/2026) dini hari WIB, menampilkan kebanggaan budaya setempat yang diramu dengan standar hiburan dunia.

Keragaman masyarakat Kanada benar-benar ditonjolkan sebagai simbol kekuatan pemersatu melalui olahraga sepak bola yang mendunia. Pihak penyelenggara memastikan bahwa acara pembukaan di Kanada bukan sekadar panggung hiburan musik semata. Mereka mengusung tema keragaman komunitas dan kekuatan pemersatu sepak bola untuk menyatukan berbagai perbedaan latar belakang manusia. Aktor sekaligus komedian terkenal asal Kanada, Will Arnett, turut mengambil peran penting dalam upacara pra-pertandingan bergengsi ini.

Alanis Morissette juga dijadwalkan membawakan lagu kebangsaan tuan rumah, sementara Aleksandar Gajic menyanyikan lagu kebangsaan Bosnia dan Herzegovina. Rangkaian artis ternama lainnya seperti Michael Buble hingga William Prince juga masuk dalam daftar pengisi acara yang memeriahkan panggung. Susunan acara ini dikemas rapi meskipun banyak pihak menilai sentuhan gaya korporat presentasi pemasaran khas FIFA masih terasa cukup kental. Upacara pembukaan di Toronto ini diawali dengan sebuah sesi penghormatan khusus kepada budaya komunitas pribumi yang pertama kali mendiami tanah Kanada.

Langkah apresiasi budaya ini sejalan dengan nilai inklusivitas sejarah yang ingin terus ditonjolkan oleh pihak penyelenggara turnamen. Penyanyi Kanada keturunan pribumi, William Prince, dipercaya untuk menarasikan keseluruhan pertunjukan musik dan tari tradisional yang telah dikoreografikan dengan indah. Penonton di stadion langsung terpukau melihat harmoni gerakan tarian yang merepresentasikan akar sejarah kuat di negara tuan rumah tersebut. Suasana panggung kemudian berubah dengan sangat cepat dari nuansa tradisional menjadi pertunjukan kontemporer yang penuh dengan energi anak muda.

Sekelompok penari enerjik yang mengenakan pakaian olahraga berwarna merah tiba-tiba berlari ke panggung utama untuk memulai aksi kejutan berikutnya. Para penari tersebut langsung merobek penutup emas dari sebuah instalasi bola sepak raksasa untuk memperlihatkan sosok penyanyi populer Kanada, Alessia Cara. Bintang pop ternama itu sukses memanaskan suasana stadion dengan membawakan dua lagu hits miliknya yang berjudul 'Aksi. Estafet kemeriahan panggung selanjutnya diteruskan oleh penampilan spektakuler dari kolaborasi apik Nora Fatehi, Vegedream, dan Sanjoy.

Lagu yang mereka bawakan memiliki irama drum yang sangat menarik sehingga berhasil membuat puluhan ribu penonton di tribun ikut bergoyang. Penampilan Vegedream di atas panggung tentu membangkitkan memori nostalgia tersendiri bagi para penggemar setia musik bertema Piala Dunia. Penyanyi ini sangat terkenal dengan perilisan lagu '' yang merayakan kemenangan bersejarah Prancis pada Piala Dunia 2018 di Rusia. Puncak pesta pembukaan ini berlanjut meriah ketika duo musisi berbakat, Jessie Reyez dan Elyanna, akhirnya ikut bergabung di lapangan.

Kedua penyanyi tersebut memanjakan telinga penggemar dengan membawakan lagu 'Setelah performa terakhir, lapangan dibersihkan dan kemudian dimeriahkan oleh defile bendera para peserta Piala Dunia 2026. Pada kesempatan ini, Presiden FIFA, Gianni Infantino, mengungkapkan harapannya bahwa upacara pembukaan di Toronto akan menjadi cerminan kuat dari identitas Kanada dan energi yang mengelilingi Piala Dunia FIFA 2026. Ia juga berharap bahwa perayaan ini akan menjadi momen kebanggaan, persatuan, dan antisipasi saat Kanada mengambil tempatnya di panggung sepak bola terbesar.

Dengan demikian, upacara pembukaan di Toronto Stadium di Kanada, Sabtu (13/6/2026) dini hari WIB, benar-benar menjadi sebuah perayaan yang unik dan berkesan bagi semua orang yang hadir di acara tersebut





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