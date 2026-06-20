Piala Dunia 2026: Tunisia vs Jepang, Samurai Biru Dibayangi Rekor Buruk Jelang Duel Grup F

Piala Dunia 2026 : Tunisia vs Jepang, Samurai Biru Dibayangi Rekor Buruk Jelang Duel Grup F Piala Dunia 2026 . Setelah laga, pelatih Carlo Ancelotti menyadari bahwa kondisi Raphinha mencemaskan.

Namun, dia tidak bisa menjamin apa pun hingga pemeriksaannya dilaksanakan. Raphinha akan diperiksa besok. Saat ini, kami tak tahu apa yang terjadi kepadanya. Cedera Raphinha terlihat seperti masalah otot.

Hal itu kemudian dikonfirmasi oleh keterangan resmi dari CBF mengenai hasil pemeriksaan untuk sang penyerang Barcelona. Pada hari Sabtu, atlet Raphinha menjalani pemeriksaan pencitraan yang mengkonfirmasi cedera otot di bagian belakang paha kanannya. Pemain tersebut akan mengikuti protokol perawatan intensif, yang dipantau oleh tim medis Tim Nasional Brasil, dengan tujuan agar ia pulih dan kembali beraktivitas secepat mungkin. Sebagaimana dilaporkan oleh Diario AS, hal ini membuat Raphinha dicemaskan absen pada laga melawan Skotlandia.

Bahkan, dia tidak hanya akan absen untuk laga tersebut. Media asal Spanyol itu menekankan bahwa Raphinha bisa absen hingga turnamen berakhir. Partisipasinya untuk turnamen ini diragukan, namun dia tidak diharapkan dicoret dari skuad. Ketiadaan Raphinha tentunya akan sangat berdampak untuk tim asuhan Carlo Ancelotti.

Terlebih, Brasil juga harus tampil tanpa Neymar Jr dalam dua laga pertama sejauh ini. Raphinha telah menunjukkan kebolehannya bersama Barca pada musim ini. Dia mencatatkan 21 gol dan delapan assist dari 33 laga di semua ajang. Bersama Brasil, sang pemain berusia 29 tahun telah bermain dalam 41 kali di semua ajang.

Dia berhasil menyumbangkan 11 gol dan delapan assist. Raphinha telah bermain dalam dua laga di fase grup Piala Dunia 2026 sejauh ini. Namun, dia diharapkan absen pada duel melawan Skotlandia pada Kamis (25/6/2026) pagi WIB mendatang. Brian Brobbey dan Cody Gakpo Bantu Belanda Amankan Kemenangan Pertama di Piala Dunia 2026, Bantai Swedia 5-1 Timnas Belanda berhasil meraih kemenangan pertamanya di Piala Dunia 2026 usai menggasak Swedia dengan skor 5-1.

Brian Brobbey dan Cody Gakpo menjadi bintang kemenangan. Pertandingan Jerman vs Pantai Gading pada Grup E Piala Dunia 2026 sedang berlangsung. Simak link live streaming, jadwal, dan informasi pertandingan selengkapnya. Preview Tunisia vs Jepang di Piala Dunia 2026.

Samurai Biru incar kemenangan di laga ke-1.000 sejarah Piala Dunia, sementara Tunisia berharap kejutan bersama Herve Renard Prediksi Jerman vs Pantai Gading pada Grup E Piala Dunia 2026. Die Mannschaft diunggulkan usai menang 7-1 atas Curacao, namun Les Elephants siap memberi perlawanan. Preview Ekuador vs Curacao Piala Dunia 2026. La Tri wajib menang untuk menjaga peluang lolos, sementara Curacao berusaha bangkit usai kalah dari Jerman.

I.League menyiapkan dukungan khusus untuk dua klub Indonesia yakni, Persib Bandung dan Borneo FC yang akan tampil di empat kompetisi pada musim 2026/2027. Pertandingan Belanda vs Swedia pada matchday kedua Grup F Piala Dunia 2026 sedang berlangsung. Simak jadwal, siaran langsung, dan link live streaming resmi. Pertandingan Jerman vs Pantai Gading pada Grup E Piala Dunia 2026 sedang berlangsung.

Simak link live streaming, jadwal, dan informasi pertandingan selengkapnya. Susunan pemain resmi Belanda vs Swedia di Piala Dunia 2026 lengkap dengan jadwal, cara nonton gratis TVRI Nasional, serta link live streaming MAXStream dan Folaplay. Prediksi Jerman vs Pantai Gading pada Grup E Piala Dunia 2026. Die Mannschaft diunggulkan usai menang 7-1 atas Curacao, namun Les Elephants siap memberi perlawanan.

Sejumlah artikel VIVA Bola masuk dalam deretan terpopuler Sabtu 20 Juni 2026. Salah satunya terkait kabar Bojan Hodak masuk daftar kandidat pelatih klub liga Malaysia. Nimble luncurkan Sharepower: powerbank modular 10.000 mAh yang bisa dibelah jadi dua dan cas 4 perangkat sekaligus. Simak fitur lengkapnya!

Qualcomm uji Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro dengan dukungan LPDDR6 dan LPDDR5X. Chipset 2nm ini siap pacu flagship 2026. Simak detail bocorannya! Sony ubah strategi: game AAA single-player kini lebih fokus eksklusif di PlayStation. Simak dampaknya bagi gamer dan industri game global.

OnePlus 15s resmi dibatalkan untuk India. Bukan hanya soal produk-ini tanda mundurnya OnePlus dari pasar global. Simak analisis lengkapnya





VIVAbola / 🏆 30. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Piala Dunia 2026 Tunisia Vs Jepang Samurai Biru Raphinha Brasil Neymar Jr Brian Brobbey Cody Gakpo Belanda Swedia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tempat Menonton Meksiko vs Korea Selatan di Piala Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026Berikut adalah tempat menonton pertandingan Piala Dunia 2026 antara Meksiko vs Korea Selatan, Jumat 19 Juni 2026.

Read more »

Prediksi Piala Dunia 2026: Belanda vs Swedia 21 Juni 2026Prediksi Belanda vs Swedia, Skor Belanda vs Swedia, Jadwal Belanda vs Swedia, Susunan pemain Belanda vs Swedia, Head to head Belanda vs Swedia

Read more »

Prediksi Piala Dunia 2026: Jerman vs Pantai Gading 21 Juni 2026Prediksi Jerman vs Pantai Gading, Skor Jerman vs Pantai Gading, Jadwal Jerman vs Pantai Gading, Susunan pemain Jerman vs Pantai Gading, Head to head Jerman vs Pantai Gading, Siaran langsung Jerman vs Pantai Gading

Read more »

Prediksi Piala Dunia 2026: Tunisia vs Jepang 21 Juni 2026Prediksi Tunisia vs Jepang, Skor Tunisia vs Jepang, Jadwal Tunisia vs Jepang, Susunan pemain Tunisia vs Jepang, Head to head Tunisia vs Jepang, Siaran langsung Tunisia vs Jepang

Read more »