Piala Dunia 2026: Timnas Meksiko Hadapi Tantangan Besar, Ekspektasi Tinggi

Timnas Meksiko, salah satu penyelenggara Piala Dunia 2026, datang dengan beban tersendiri setelah gagal menembus fase gugur dalam dua edisi sebelumnya. Ekspektasi tinggi terhadap skuad Meksiko menjelang turnamen kali ini, namun pelatih Aguirre tetap percaya timnya mampu menunjukkan performa terbaik sepanjang kompetisi.

Setelah penantian panjang hampir empat tahun, Piala Dunia 2026 akhirnya resmi dimulai. Turnamen bergengsi itu akan digelar di tiga negara tuan rumah, yakni Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat.

Sebagai salah satu penyelenggara, Timnas Meksiko datang dengan beban tersendiri. Dalam dua edisi Piala Dunia sebelumnya, El Tri gagal menembus fase gugur setelah tersingkir di babak grup. Situasi tersebut membuat ekspektasi terhadap skuad Meksiko semakin tinggi menjelang turnamen kali ini. Meski demikian, Aguirre yang menakhodai Las Aztecas tetap percaya timnya mampu menunjukkan performa terbaik sepanjang kompetisi.

Para penggemar melambaikan tangan kepada para pemain Tim Nasional (Timnas) Iran di luar Hotel Marriott saat mereka berangkat untuk sesi latihan di Tijuana, Meksiko, pada 10 Juni 2026, menjelang turnamen sepak bola Piala Dunia FIFA 2026. Dalam konferensi pers terbaru, Aguirre meminta para pemainnya untuk tidak terbebani oleh tekanan yang mengiringi status mereka sebagai tuan rumah. Menurutnya, bermain di hadapan pendukung sendiri merupakan keuntungan besar yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh Timnas Meksiko selama Piala Dunia 2026 berlangsung.

Karena itu, ia berharap seluruh pemain dapat tampil lepas dan mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Sang pelatih juga menegaskan pentingnya mengawali turnamen dengan hasil positif dan meminta para pemainnya tampil agresif sejak pertandingan pertama. Timnas Meksiko berada di Grup A Piala Dunia 2026 bersama Timnas Afrika Selatan, Republik Ceko, dan Korea Selatan. El Tri dijadwalkan memulai perjuangannya dengan menghadapi Afrika Selatan pada Jumat (12/6/2026) dini hari WIB





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Piala Dunia 2026 Timnas Meksiko Beban Tersendiri Ekspektasi Tinggi Pelatih Aguirre Tantangan Besar

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