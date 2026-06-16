Pertandingan pertama fase grup Piala Dunia 2026 menunjukkan hasil positif bagi timnas Asia. Dari enam tim Asia yang sudah menjalani pertandingan pertama, belum ada satu pun yang menelan kekalahan. Timnas Korea Selatan, Qatar, Australia, Jepang, Arab Saudi, dan Iran telah memainkan laga perdana mereka. Iran berhasil mencuri satu poin saat menghadapi Swiss, Socceroos sukses mengalahkan Turkiye, dan Jepang menahan Belanda dengan skor 2-2.

Piala Dunia 2026 : Timnas Asia Menunjukkan Hasil Positif, Belum Ada Kekalahan Pada Pertandingan Pertama. Dari enam tim Asia yang sudah menjalani pertandingan pertama fase grup, belum ada satu pun yang menelan kekalahan.

Asia mengirim sembilan peserta ke turnamen kali ini. Hingga Selasa (16/6/2026), Korea Selatan, Qatar, Australia, Jepang, Arab Saudi, dan Iran telah memainkan laga perdana mereka. Piala Dunia 2026 juga menentukan nasib Thomas Tuchel di timnas Inggris, meski baru perpanjang kontrak. Iran berhasil mencuri satu poin saat menghadapi Swiss dengan skor 1-1.

Gol Boualem Khoukhi pada masa injury time membuat pertandingan berakhir dengan skor 1-1. Socceroos sukses mengalahkan Turkiye 2-0 meski lebih banyak berada dalam tekanan sepanjang pertandingan. Turkiye mendominasi penguasaan bola dan jumlah peluang, tetapi Australia mampu tampil efektif. Penampilan penjaga gawang Patrick Beach turut membantu timnya mengamankan kemenangan.

Para pemain Jepang merayakan gol kedua mereka dalam pertandingan sepak bola Grup F Piala Dunia 2026 antara Belanda vs Jepang di Stadion Dallas di Arlington pada 14 Juni 2026. Jepang sempat tertinggal dua kali akibat gol Virgil van Dijk dan Crysencio Summerville. Namun, Keito Nakamura dan Daichi Kamada berhasil membawa Samurai Biru menyamakan kedudukan. Hasil tersebut memperpanjang catatan positif Jepang pada laga pembuka Piala Dunia.

Mereka menahan Uruguay 1-1 pada laga Grup H meski kalah dalam penguasaan bola dan jumlah peluang. Arab Saudi mampu memaksimalkan peluang yang dimiliki dan membawa pulang satu poin penting. Dari enam wakil Asia yang sudah bertanding, dua tim meraih kemenangan, yaitu Korea Selatan dan Australia. Irak belum bertanding.





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