Piala Dunia 2026: Spanyol, Inggris, Jerman, Portugal, dan Prancis Diprediksi Sebagai Favorit Juara

Piala Dunia 2026 diprediksi akan menjadi turnamen yang sangat kompetitif. Banyak negara datang ke turnamen ini dengan kombinasi pemain muda berbakat dan bintang berpengalaman. Nilai pasar skuad menjadi salah satu indikator kekuatan setiap tim. Bintang-bintang sepak bola dunia seperti Kylian Mbappe, Jude Bellingham, hingga Lamine Yamal menjadi penyumbang terbesar nilai pasar tim masing-masing. Mereka diperkirakan akan menjadi sorotan utama sepanjang turnamen.

Skuad tim nasional Prancis , Inggris , Jerman , Spanyol , dan Portugal dipercaya sebagai salah satu tim kuat di Piala Dunia 2026 . Mereka memiliki nilai pasar skuad yang sangat tinggi, mencapai miliaran euro.

Pemain-pemain bintang seperti Kylian Mbappe, Jude Bellingham, Lamine Yamal, dan Cristiano Ronaldo menjadi penyumbang terbesar nilai pasar tim masing-masing. Mereka diperkirakan akan menjadi sorotan utama sepanjang turnamen. Jerman tetap masuk dalam jajaran tim nasional dengan nilai pasar tertinggi meski sedang menjalani proses regenerasi. Total valuasi skuad Der Panzer mencapai 998 juta euro atau sekitar Rp20,7 triliun menjelang turnamen.

Pelatih Julian Nagelsmann memadukan pemain muda potensial dengan sejumlah nama berpengalaman. Kombinasi tersebut diharapkan mampu membawa Jerman kembali bersaing di level tertinggi. Portugal datang ke Piala Dunia 2026 dengan skuad bertabur bintang. Total nilai pasar tim mencapai 1,02 miliar euro atau sekitar Rp21,1 triliun.

Cristiano Ronaldo masih menjadi figur utama dalam skuad Portugal. Turnamen ini menjadi Piala Dunia keenam sepanjang karier megabintang tersebut. Spanyol memiliki salah satu skuad muda paling menjanjikan di Piala Dunia 2026. Total nilai pasar La Roja mencapai 1,26 miliar euro atau sekitar Rp26,1 triliun.

Generasi baru Spanyol dipenuhi pemain bertalenta yang sudah bersinar di level tertinggi. Hal itu membuat mereka kembali dianggap sebagai kandidat kuat peraih gelar juara. Inggris menempati posisi kedua dalam daftar ini dengan total valuasi mencapai 1,31 miliar euro atau sekitar Rp27,2 triliun. Kedalaman skuad yang luar biasa membuat mereka menjadi salah satu favorit juara.

Prancis menjadi negara dengan skuad paling mahal di Piala Dunia 2026. Total nilai pasar Les Bleus mencapai 1,53 miliar euro atau sekitar Rp31,7 triliun. Tim asuhan Didier Deschamps datang dengan motivasi besar setelah menjadi runner-up pada edisi sebelumnya. Mereka bertekad merebut kembali gelar juara dunia yang saat ini berada di tangan Argentina





