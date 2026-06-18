Piala Dunia 2026: Ronaldo Kritik, Neymar Cedera, dan Berita Lain

Ringkasan berita utama Piala Dunia 2026 termasuk performa Cristiano Ronaldo yang dikritik, status cedera Neymar, insiden komentator, dan berita terkait timnas Indonesia serta klasemen turnamen.

Piala Dunia 2026 terus menggelicau. Cristiano Ronaldo kembali menjadi bulan-bulanan media asing setelah Portugal hanya bermain imbang 1-1 melawan Republik Demokratik Kongo di laga perdana Grup K. Performa CR7 yang dinilai kurang maksimal menuai kritik keras, terutama karena ketiadaan gol dan tampilnya seperti tim bermain dengan 10 pemain.

Media Saudi Gazette mencatat bahwa Ronaldo tampak terisolasi dan tidak mendapatkan dukungan yang cukup dari rekannya. Padahal, ekspetasi tinggi diharapkan pada striker berklisible Barcelona dan Manchester United ini sebagai pemimpin tim. Namun, kekalahan dan hasil imbang yang dialami Portugal membuat tekanan kepada Ronaldo semakin besar. Di sisi lain, Neymar juga menjadi sorotan.

Meski sudah mulai berlatih pada 16 Juni 2026, pemain berusia 34 tahun itu masih harus berlatih terpisah dari skuad utama Brasil karena cedera betis kanan yang belum sepenuhnya pulih. Tim medis Selecao mempertimbangkan ketat untuk tidak memaksanya tampil di laga perdana melawan Maroko yang berakhir imbang 1-1. Keputusan pelatih Carlo Ancelotti membawa Neymar meski kondisi fisik belum optimal menuai perdebatan di Brasil, namun diakui bahwa pengaruh dan pengalaman Neymar di ruang ganti sangat penting bagi tim.

Sementara itu, di luar lapangan, terjadi insiden dengan komentator senior asal Turki, Murat Ekrem Cimen, yang dipecat setelah terkait kesalahan identifikasi Iran dan Selandia Baru selama siar-an. Di Indonesia, gelandang Timnas Indonesia Beckham Putra membisu usai menjadi sasaran provokasi supporter di GBK. Di klub, mantan pelatih Persib Bandung Bojan Hodak kembali tersandung menjadi kandidat kuat latih Malaysia setelah Peter Cklamovski ditunjuk manajer Salford City di Inggris. Klasemen Grup C menunjukkan Norwegia dan Argentina memimpin, sementara Brasil berpotensi krisis tanpa Neymar.

Di pasar teknologi, ASUS menarik produk laptop dari Indonesia dan beralih produksi ke India. Di Lampung, bantuan sosial diserahkan; di Karanganyar, penyidikan penipuan tenaga harian lepas berlanjut. Di dunia hiburan, aktris Ha Yun-Kyung diperkirakan akan bermain dalam serial drama medis Netflix 'First Doctor'





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Piala Dunia 2026 Cristiano Ronaldo Portugal Neymar Brasil

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