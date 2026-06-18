Piala Dunia 2026: Performa AFC, Kontroversi Ronaldo, dan Kemenangan Awal Tim Eropa

Ringkasan berita tentang fase grup Piala Dunia 2026, termasuk kontribusi tim Asia, kontroversi pelatih Portugal yang mempertahankan Cristiano Ronaldo, serta kemenangan tim-tim Eropa seperti Inggris dan Ghana.

Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Utara resmi dimulai pada 11 Juni. Seluruh pertandingan pertama fase grup telah rampung digelar pada 18 Juni, sementara persaingan untuk memperebutkan tiket ke fase gugur akan berlanjut memasuki matchday kedua mulai 19 Juni.

Untuk pertama kalinya dalam sejarah, AFC mengirimkan sembilan wakil ke putaran final Piala Dunia. Secara keseluruhan, mereka mencatatkan dua kemenangan, empat hasil imbang, dan tiga kekalahan pada laga pembuka masing-masing. Korea Selatan menjadi wakil Asia pertama yang tampil di turnamen ini. Tim Taeguk Warriors sukses membuka perjalanan mereka dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko di Grup A. Hasil tersebut membuat peluang Korea Selatan untuk lolos ke fase gugur dalam dua edisi Piala Dunia secara beruntun semakin terbuka lebar.

Pada 14 Juni, Qatar juga berhasil mencuri perhatian. Setelah tampil mengecewakan saat menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022, kali ini mereka mampu menahan imbang salah satu kekuatan Eropa, Swiss, dengan skor 1-1. Australia turut memberikan kontribusi positif bagi AFC. Meski kalah dalam penguasaan permainan, Socceroos tampil efektif dan menaklukkan Turki dengan skor 2-0.

Jepang yang berada di grup berat juga sukses mencuri satu poin berharga. Menghadapi Belanda pada 15 Juni, Samurai Biru bermain imbang 2-2 setelah mencetak gol penyeimbang dramatis pada menit ke-89. Arab Saudi dan Iran, juga berhasil menghindari kekalahan. Pada 16 Juni, Arab Saudi bermain imbang 1-1 melawan Uruguay, sementara Iran menahan Selandia Baru dengan skor 2-2.

Tambahan satu poin membuat keduanya tetap menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. PSSI menargetkan Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia dan Piala Asia secara konsisten. Naturalisasi Luke Vickery dan Mitchell Baker menjadi bagian strategis. Pelatih Timnas Korea Selatan, Hong Myung-bo, menyuarakan kecemasannya menjelang duel kontra Meksiko.

Ada sebuah drone yang melayang saat timnya berlatih secara tertutup. Abbosbek Fayzullaev menciptakan sejarah untuk Uzbekistan meski kandas di Piala Dunia 2026. Sang wonderkid pernah disandingkan dengan Marselino Ferdinan sebelumnya. Wakil Asia kembali menderita kekalahan di Piala Dunia 2026.

Uzbekistan menderita kekalahan dengan skor 1-3 dari Kolombia, yang diperkuat oleh Luis Diaz. Jairo Riedewald, gelandang berdarah Maluku yang pernah masuk list calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia, kini terancam menganggur untuk kedua kalinya. Sedang berlangsung Portugal vs RD Kongo di Piala Dunia 2026. Timnas Portugal akan memulai petualangan mereka di Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Republik Demokratik Kongo (RD Kongo) dalam laga perdana Grup K. Cristiano Ronaldo bersama Portugal melawan DR Kongo di Piala Dunia 2026.

Usia 41 tahun 132 hari, Cristiano Ronaldo cetak rekor pemain lapangan tertua starter di Piala Dunia 2026 saat Portugal buka kampanye lawan DR Kongo di Houston. Inggris dan Ghana meraih kemenangan perdana di Piala Dunia 2026. Bertarung pada Kamis (18/6/2026), Inggris mengalahkan Kroasia, sedangkan Ghana menang tipis atas Panama. Pundit Inggris kritik keras pelatih Portugal yang mempertahankan Cristiano Ronaldo selama 90 menit, menyebut sang pelatih takut menariknya keluar





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