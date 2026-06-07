Piala Dunia 2026: Penutup Era Messi-Ronaldo dan Berita Lain Menarik

Piala Dunia 2026 menjadi saksi penutup era Messi-Ronaldo dengan potensi rekor baru, sekaligus kabar dari Adam Alis, kemenangan Timnas Indonesia, dan berita nasional lainnya.

Dunia sepakbola sedang merayakan akhir dari salah satu era paling gemilang. Setelah lebih dari satu dekade mendominasi sepakbola global dengan rivalitas ketat untuk status Greatest of All Time (GOAT), Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo kini bersiap menutup babak panjang persaingan legendaris mereka di Piala Dunia 2026 .

Dari Ballon d'Or hingga El Clasico, mereka telah membelah dunia sepakbola menjadi dua kubu. Usia Messi yang menginjak 38 tahun dan Ronaldo di usia 41 tahun membuat turnamen edisi ke-23 di Amerika Utara ini diprediksi jadi pertandingan perpisahan yang menyentuh. Kabar baik bagi penggemar kedua legenda ini, mereka berdua tampaknya akan kembali bersaing di pentas terbesar, membantah prediksi beberapa tahun lalu yang menyebut Piala Dunia 2022 di Qatar sebagai akhir perjalanan internasional mereka.

Ambisi besar dan kebugaran fisik yang luar biasa membawa mereka kembali, menembus batas usia yang dianggap mustahil. Jika benar mereka Bermain di fase grup, Messi dan Ronaldo akan menjadi pemain pertama dalam sejarah yang tampil di enam edisi Piala Dunia (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026). Rekor ini akan melampaui catatan Lothar Matthäus dan Antonio Carbajal yang hanya bermain di lima turnamen.

Messi saat ini sudah memegang rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia dengan 26 pertandingan, diproleh saat Argentina menjuarai Qatar 2022. Menit tambahan yang dimainkannya di 2026 akan memperpanjang rekor yang sulit dipecahkan generasi berikutnya. Namun, Piala Dunia 2026 juga akan kehilangan beberapa bintang utama karena cedera atau latar belakang klub. Beberapa pemain elite yang hanya jadi penonton di turnamen ini juga得体 dibahas.

Di luar sepakbola, berita lain menarik perhatian. Gelandang Persib, Adam Alis, mendapat pujian setelah memenangkan voting AFC dengan 99,41 persen suara, mengungguli Cristiano Ronaldo. Ia juga menantang Saddil Ramdani setelah kemenangan Timnas Indonesia 3-0 atas Oman. Pelatih Oman, Tarik Sektioui, memuji permainan modern, kuat, dan terorganisir Garuda.

Media Belanda juga turut menyoroti kemenangan Indonesia, sementara Veteran marinir AS Kenneth O'Keefe membuat pernyataan kontroversial tentang perang di Iran. Di bidang bulu tangkis, pasangan Mathias Christiansen dan Alexandra Boje dinobatkan raja dan ratu Asia Tenggara setelah memenangkan Indonesia Open 2026. Di Padang, Wali Kota Fadly Amran mengikuti lari Bhayangkara Run Polresta Padang 2026 untuk memperingati Hari Bhayangkara ke-80, dan PSHT Karanganyar mengubah pendadaran menjadi aksi sosial massal dengan membersihkan fasilitas umum dan menanam pohon di 17 kecamatan





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