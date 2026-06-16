Piala Dunia 2026: Peluncuran Seragam Tim-Tim Peserta

Menjelang Piala Dunia 2026, Adidas, Nike, dan PUMA meluncurkan seragam baru yang menggabungkan tradisi dan modernitas, dengan desain yang terinspirasi oleh budaya dan identitas masing-masing negara.

Musim dingin telah tiba di berbagai belahan dunia, membawa kerinduan akan musim panas yang identik dengan sepak bola. Namun, para penggemar tidak perlu menunggu lama karena Piala Dunia 2026 akan segera bergulir pada 11 Juni.

Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada menjadi tuan rumah bersama dalam edisi yang dijanjikan sebagai yang terbaik sepanjang sejarah. Lionel Scaloni dan tim nasional Argentina siap mempertahankan gelar juara yang mereka raih di Qatar 2022, sebuah pencapaian bersejarah yang mengakhiri penantian panjang sejak 1986. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari peran Lionel Messi dan skuad tangguh yang akhirnya merebut trofi paling prestisius di dunia sepak bola.

Menjelang turnamen, merek-merek besar seperti Adidas, Nike, dan PUMA berlomba meluncurkan seragam terbaru untuk tim-tim andalan mereka. Pada 5 November 2025, Adidas memperkenalkan koleksi kandang untuk 22 negara, termasuk juara bertahan Jerman, Spanyol, Belgia, dan tuan rumah Meksiko. Setiap desain menggabungkan identitas visual dan tradisi historis masing-masing negara dengan estetika modern dan visioner. Warna dan pola yang berani mencerminkan jiwa bangsa, mulai dari sejarah yang kaya, lanskap terkenal, arsitektur tradisional, hingga seragam ikonik masa lalu.

Tujuannya adalah untuk menyatukan para penggemar dalam semangat kebanggaan nasional. Selanjutnya, pada 20 Maret 2026, Adidas merilis seragam tandang resmi untuk seluruh 25 federasi mitra. Terinspirasi oleh budaya unik masing-masing negara, seragam ini menafsirkan ulang estetika klasik Adidas Piala Dunia dengan sentuhan modern yang relevan bagi atlet dan penggemar. Kemitraan Adidas dengan sepak bola telah berlangsung lama, dari performa di lapangan hingga pengaruh budaya di jalanan.

Untuk pertama kalinya dalam 36 tahun, logo Trefoil-lambang orisinalitas Adidas-terpampang di dada kanan setiap jersey, menandai kehadirannya di panggung terbesar. Setiap seragam adalah penghormatan terhadap budaya sepak bola era 90-an, didesain ulang untuk memenuhi tuntutan zaman kini, dan dibuat dengan bangga untuk para atlet serta komunitas penggemar. Nike menyusul pada 20 Maret 2026 dengan memperkenalkan seragam kandang dan tandang yang mengeksplorasi warisan, budaya, dan identitas tim, menghadirkan optimisme dan inspirasi masa depan.

Teknologi pendingin Aero-FIT dari Nike memanfaatkan desain komputasional dan rajutan khusus untuk menjaga atlet tetap sejuk di kondisi ekstrem turnamen musim panas. PUMA mengikuti pada 24 Maret 2026 dengan desain yang menangkap budaya, karakter, dan semangat negara yang diwakili. Kombinasi inovasi dan tradisi ini menciptakan seragam yang tidak hanya fungsional tetapi juga sarat makna. Sebagai contoh, seragam kandang Aljazair terinspirasi oleh bukit pasir gurun dengan garis-garis dinamis berwarna krem dan putih, dipercantik dengan aksen hijau di leher dan bahu.

Tulisan 'Aljazair' dalam bahasa Arab di bagian leher belakang menghubungkan tim dengan tanah air. Sementara itu, seragam tandang menampilkan garis vertikal hijau di atas latar hijau tua, mencerminkan lanskap gurun berbatu dan oasis rimbun. Argentina, juara bertahan, menghadirkan garis vertikal biru langit dan putih dengan efek gradasi tiga warna dari tiga gelar Piala Dunia sebelumnya (1978, 1986, 2022). Di leher belakang tertera angka 1896, tahun pendirian AFA, sebagai pengingat sejarah panjang sepak bola Argentina





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Piala Dunia 2026 Seragam Sepak Bola Adidas Nike Argentina

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