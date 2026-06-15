Piala Dunia 2026: Parade Akbar di Mexico City

Ribuan warga dan wisatawan memadati Paseo de la Reforma untuk menyaksikan atraksi budaya, musik, serta parade bertema Piala Dunia 2026 di Mexico City.

Ribuan warga dan wisatawan memadati Paseo de la Reforma untuk menyaksikan atraksi budaya, musik, serta parade bertema Piala Dunia 2026 di Mexico City . Sejumlah warga menyaksikan balon udara karakter maskot Piala Dunia 1970 Juanito dan maskot Piala Dunia 1986 Pique dalam parade tersebut.

Selain itu, peserta juga mengikuti parade dengan berkostum karakter tradisional Meksiko, seperti Catrina dan Chinelo. Sejumlah warga menyaksikan foto-foto mendiang pesepak bola legendaris dan repilka patung adegan Gol Tangan Tuhan Maradona dalam parade tersebut. Parade tersebut merupakan bagian dari rangkaian perayaan Piala Dunia 2026 yang digelar Pemerintah Kota Meksiko. Sebanyak lebih dari 1.400 seniman, musisi, dan penampil turut ambil bagian dalam parade yang menempuh rute sekitar tiga kilometer dari Glorieta de la Diana Cazadora menuju Monumen Revolusi.

Meksiko berharap dapat memadukan olahraga, budaya, dan pariwisata melalui kegiatan tersebut. Melalui kegiatan tersebut, Mexico City berharap dapat memperkuat daya tariknya sebagai destinasi wisata dunia selama penyelenggaraan Piala Dunia 2026





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Piala Dunia 2026 Mexico City Parade Akbar Olahraga Budaya

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