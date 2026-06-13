Piala Dunia 2026: Momen Kebangkitan Sepak Bola di Amerika Utara

Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko menjadi titik balik bagi sepak bola di kawasan yang didominasi American football dan hoki es. Turnamen ini diharapkan meningkatkan popularitas dan nilai ekonomi sepak bola, tercermin dari pertumbuhan MLS dan antusiasme masyarakat.

Piala Dunia 2026 menjadi pertaruhan besar bagi sepak bola untuk merebut hati penggemar American football hingga hoki es di Amerika Utara. Jika sukses, nilai ekonomi dan budaya baru diprediksi akan muncul.

Musim panas 2026 diperkirakan menjadi salah satu periode paling menyengat dalam sejarah Piala Dunia. Namun, di tengah ancaman gelombang panas di sejumlah kota, demam menyambut Piala Dunia 2026 justru semakin sulit dibendung. Bagi tuan rumah, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, ajang yang mulai bergulir pada 12 Juni 2026 ini menjadi kesempatan untuk mengangkat kelas sepak bola di kawasan yang selama puluhan tahun lebih identik dengan NFL, NBA, bisbol, hingga hoki es.

Di bawah terik matahari, belasan siswa Sekolah Joseph H Brensinger-PS 17 di New Jersey tidak kehilangan semangat bermain sepak bola di lapangan mini. Lapangan ini baru dibangun atas inisiatif US Soccer Foundation dan FIFA, menjadi satu dari 26 lapangan mini yang dibangun di New York dan New Jersey menjelang Piala Dunia 2026. Dr Robert Brower, kepala sekolah, mengatakan lapangan ini hadir untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak bermain sepak bola di tempat yang aman.

Ruang publik untuk anak tidak cukup banyak di wilayah itu. Ini sangat berarti bagi anak-anak. Sangat jarang di daerah perkotaan kita bisa melihat hal seperti ini. Sebagai orangtua, kami selalu mencari tempat yang aman bagi anak-anak untuk bermain.

Sekarang, mereka memilikinya tepat di halaman belakang rumah mereka sendiri, kata Brower. Kadija Wally, salah seorang siswa, belum lama mengenal sepak bola namun sudah menikmati olahraga ini. Ia tertarik lebih jauh mengenalnya. Saya baru mulai bermain sepak bola tahun ini.

Namun, jujur, sepak bola mungkin menjadi gairah baru saya, ujar Wally yang antusias menyambut Piala Dunia digelar di kotanya. Bek tim nasional AS, Chris Richards, juga tidak sabar berlaga memperkuat negaranya. Bermain di kandang mungkin membawa tekanan tersendiri, namun ia yakin tekanan itu justru dapat membentuk mental tim menjadi lebih kuat. Kami ingin mengubah wajah sepak bola di Amerika Serikat.

Piala Dunia kali ini menjadi kesempatan untuk melakukannya. Bukan tidak mungkin kami bisa jadi juara, ujar Richards yang kini memperkuat Crystal Palace di Liga Primer Inggris. Piala Dunia 2026 memang diproyeksikan menjadi titik balik terbesar perkembangan sepak bola di Amerika Utara. Turnamen ini tidak lagi ingin memosisikan sepak bola sebagai olahraga pinggiran.

Membuka negaramu kepada dunia, membiarkan dunia datang dan melihat negaramu yang indah, itu sesuatu yang istimewa. Sepak bola mulai dipandang sebagai bagian dari industri hiburan modern sekaligus proyek baru bernilai miliaran dolar AS. Transformasi itu terlihat jelas di tubuh Major League Soccer (MLS), kompetisi sepak bola tertinggi di AS. Pada era 2000-an hingga awal 2010-an, MLS sangat identik sebagai liga pensiunan.

Pemain-pemain veteran Eropa seperti David Beckham, Thierry Henry, dan Andrea Pirlo datang ke AS ketika masa emas mereka nyaris usai. Perubahan besar mulai terlihat ketika Lionel Messi bergabung dengan Inter Miami. David Beckham menjadi salah satu pemilik tim ini. Pesona Messi yang masih sangat kuat membantu MLS menjangkau audiens muda, terutama komunitas Amerika Latin.

Messi berkontribusi meningkatkan jumlah penonton siaran pertandingan MLS hingga 29 persen. Jerseinya juga menjadi yang terlaris selama tiga musim berturut-turut. Namun, pertumbuhan MLS sebenarnya sudah terlihat bahkan sebelum kedatangan Messi. Wakil Presiden Eksekutif MLS Camilo Durana mengatakan, liga kini berupaya menemukan tempat di persimpangan antara budaya, hiburan, dan olahraga.

Yang kami temukan adalah setiap penggemar memiliki perjalanan yang berbeda. Beberapa menemukan produk kami melalui siaran televisi, beberapa datang ke stadion untuk pertama kalinya dan langsung jatuh cinta. Yang lain terhubung dengan cara berbeda, kata Durana. Oleh karena itu, MLS tidak hanya menjual pertandingan, tetapi juga pengalaman budaya populer.

Liga bekerja sama dengan Apple melalui MLS Season Pass, menggandeng TikTok untuk distribusi konten pendek, pendekatan lewat gim populer, hingga melibatkan berbagai elemen budaya. Kombinasi efek superstar dan revolusi bisnis membuat lebih dari 11 juta penonton hadir ke stadion MLS dengan rata-rata 22.443 penonton per pertandingan pada musim lalu. Jumlah penonton tersebut meningkat 12 persen dibandingkan 2022





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