Piala Dunia 2026: Meksiko vs Korea Selatan Sengit, Kanada Hancurkan Qatar 6-0, dan Kebangkitan Asia

Ringkasan laga Grup A dan Grup B Piala Dunia 2026, termasuk kemenangan Meksiko atas Afrika Selatan, kekuatan Korea Selatan, dan kejadian historis Kanada melawan Qatar. Artikel ini juga membahas kabar terkini seputar persiapan Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2026, strategi pelatih, serta sorotan budaya pariwisata.

Laga Grup A Piala Dunia 2026 antara Meksiko dan Korea Selatan diprediksi menjadi pertandingan sengit karena kedua tim memerlukan kemenangan untuk memperkuat posisi mereka di klasemen.

Meksiko memimpin Grup A dengan selisih gol lebih baik setelah mengukuhkan kemenangan 2-0 atas Afrika Selatan di laga pembuka. Tim asuhan Javier Aguirre tampil dominan meski masih memiliki kelemahan dalam penyelesaian akhir. Sementara itu, Korea Selatan berada di posisi kedua setelah mengalahkan Republik Ceko 2-1 dalam kegigihan mental yang membuktikan kemampuan mereka bangkit setelah tertinggal. Dukungan ribuan pendukung lokal di Guadalajara diharapkan menjadi faktor pendorong tambahan bagi Meksiko, terutama untuk striker andalannya Raul Jimenez.

Pertandingan ini dapat disaksikan langsung oleh pecinta sepak bola di Indonesia melalui siaran TVRI Nasional dan TVRI Sport HD. Di Grup B, Kanada mencatat sejarah dengan meraih kemenangan pertama mereka di Piala Dunia 2026 dengan hasil mongkotrik 6-0 atas Qatar di Vancouver. Jonathan David menjadi bintang dengan hattricknya, memastikan Kanada memimpin Grup B. Pelatih Swiss Murat Yakin memuji kontribusi pemain pengganti setelah kemenangan 4-1 atas Bosnia dan Herzegovina, dengan Johan Manzambi mencetak dua gol.

Kemenangan ini mengukuhkan Schweiz di puncak klasemen, sementara Qatar berada di posisi yang sulit setelah kemunduran berat. Kebangkitan sepak bola Asia juga terlihat dalam turneman ini. Jepang berhasil menahan Belanda, Australia mengalahkan Turki, dan Qatar justru menjadi korban kekalahan telak. Di sisi lain, Timnas Indonesia sedang mempersiapkan diri untuk Piala AFF 2026 dengan latihan intensif selama sebulan di Bali, mempertimbangkan juga pemain naturalisasi.

Pelatih Shin Tae-yong menekankan bahwa striker harus juga turun membantu pertahanan. Prediksi spermainan dan kebijakan transfer di Persija Jakarta menjadi sorotan, dengan penekanan pada karakter dan kerja keras. Selain itu, anekawisata dan budaya seperti Perahu Pinisi Sulawesi Selatan menjadi bagian dari narasi turnamen yang memadukan Dunia dengan warisan budaya





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