Piala Dunia 2026: Meksiko Buka Turnamen dengan Upacara Pembukaan,

Piala Dunia 2026 telah dibuka dengan upacara pembukaan di Stadion Azteca, Mexico City, Meksiko. Turnamen ini melibatkan 48 tim dari seluruh dunia dan bakal menggelar 104 pertandingan sepanjang 11 Juni-11 Juli 2026.,

Turnamen Piala Dunia 2026 di Benua Amerika sudah dibuka dengan upacara pembukaan di Stadion Azteca , Mexico City, Meksiko . Seusai acara pembukaan, digelar pertandingan perdana Piala Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko dan Afrika Selatan.

Pertandingan itu mengawali pesta sepak bola terakbar di dunia yang melibatkan 48 tim dan bakal menggelar 104 pertandingan sepanjang 11 Juni-11 Juli 2026. Sebanyak 48 tim peserta berasal dari semua konfederasi di bawah naungan Federasi Asosiasi Sepak Bola Internasional (FIFA). Rinciannya UEFA (Eropa) mengirimkan 16 wakil, yakni Spanyol, Perancis, Inggris, Portugal, Belanda, Belgia, Jerman, Kroasia, Swiss, Turki, Austria, Norwegia, Skotlandia, Swedia, Ceko, dan Bosnia-Herzegovina.

Kemudian dari CAF (Afrika) sepuluh wakil, yakni Maroko, Senegal, Aljazair, Mesir, Pantai Gading, Tunisia, Republik Demokratik Kongo, Afrika Selatan, Ghana, dan Tanjung Verde. Adapun AFC (Asia) mengirimkan 9 wakil, yakni Jepang, Iran, Korea Selatan, Australia, Uzbekistan (debut-48), Qatar, Irak, Arab Saudi, dan Jordania. Wakil dari CONCACAF (Amerika Utara) yang menjadi tuan rumah diwakili oleh enam tim, yakni Meksiko (tuan rumah), Amerika Serikat (tuan rumah), Kanada (tuan rumah), Panama, Curacao, dan Haiti.

Sementara Conmebol (Amerika Selatan) mengirimkan enam wakil, yakni Argentina, Brasil, Kolombia, Uruguay, Ekuador, dan Paraguay. Satu tim lagi dari zona OFC (Oseania) diwakili Selandia Baru. Dari 48 peserta, empat di antaranya tim debutan alias tampil perdana di Piala Dunia. Dua tim debutan dari Asia yakni Jordania dan Uzbekistan, serta dua tim lainnya yakni Tanjung Verde dari Afrika dan Curacao dari Amerika.

Jumlah peserta itu meningkat dari 32 menjadi 48 negara. Menurut FIFA, penambahan kuota peserta itu bertujuan untuk memberikan peluang partisipasi yang lebih besar kepada negara-negara dari konfederasi seperti Asia (AFC) dan Afrika (CAF) untuk tampil di panggung tertinggi. Selain itu, semakin banyak tim berarti lebih banyak pertandingan sehingga memaksimalkan pendapatan FIFA melalui hak siar televisi, penjualan tiket, dan sponsor global. Jika dicermati, jumlah peserta terus berkembang sejak pertama kali turnamen diselenggarakan tahun 1930.

Pada edisi perdana di Uruguay jumlah peserta hanya 13 tim. Empat tahun berselang jumlah peserta meningkat menjadi 16 tim dan dibagi dalam empat grup. Jumlah 16 tim peserta bertahan hingga Piala Dunia 1978. Jumlah peserta bertambah lagi menjadi 24 tim yang dibagi dalam enam grup sejak 1982 hingga 1994.

Mulai Piala Dunia 1998 di Perancis hingga di Qatar 2022, jumlah peserta menjadi 32 tim yang terbagi dalam delapan grup. Sepanjang sejarah penyelenggaraan Piala Dunia, total ada 13 negara berbeda yang berhasil lolos hingga ke babak final. Dari 13 negara tersebut, delapan negara di antaranya sukses memenangkan gelar juara, sementara lima negara lainnya sebagai Delapan negara yang pernah menjuarai Piala Dunia yakni Brasil (5 gelar), Jerman (4), Italia (4) Argentina (3), Perancis (2), Uruguay (2), Inggris (1), dan Spanyol (1).

Adapun lima negara yang pernah masuk final dan menjadiyakni Belanda (3 kali masuk final 1974, 1978, 2010), Cekoslowakia (1934, 1962), Hongaria (1938, 1954), Swedia (1958), dan Kroasia (2018). Sebanyak tujuh negara kampiun Piala Dunia kembali berpartisipasi di ajang Piala Dunia 2026. Hanya satu negara yang gagal lolos, yakni Italia, karena kalah secara dramatis melalui adu penalti (1-4) dari Bosnia-Herzegovina di babak final.

Kegagalan ini membuat pemilik empat gelar juara dunia itu mencatat sejarah kelam karena absen di putaran final tiga edisi beruntun (2018, 2022, dan 2026). Sejak pertama kali digelar pada 1930 hingga 2022, sudah 22 kali turnamen itu diselenggarakan. Kampiun Piala Dunia masih didominasi tim-tim dari Benua Eropa dan Amerika. Belum ada satu pun tim dari Benua Asia atau Afrika yang menjuarai turnamen empat tahunan itu.

Tim dari Eropa penyandang juara terbanyak dengan 12 kali yang diraih oleh Jerman (4 gelar), Italia (4), Perancis (2), Inggris (1), dan Spanyol (1), sementara tim dari Amerika 10 kali diraih oleh Brasil (5 gelar), Argentina (3), dan Uruguay (2). Peringkat FIFA pertama kali diperkenalkan secara resmi bulan Desember 1992.

Peringkat FIFA digunakan untuk mengurutkan kekuatan tim nasional sepak bola dari seluruh dunia dan menjadi tolok ukur perkembangan prestasi sepak bola sebuah negara. dalam turnamen besar, seperti kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia. Negara dengan peringkat lebih tinggi dihindarkan agar tidak saling bertemu di fase awal turnamen. Selain itu, peringkat sering digunakan untuk menentukan tim yang berhak lolos otomatis atau harus mengikuti, yang menghitung penambahan atau pengurangan poin untuk setiap pertandingan berdasarkan kekuatan relatif kedua tim yang bertanding. Menang melawan tim berperingkat lebih tinggi akan memberi poin lebih besar.





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