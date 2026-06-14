Piala Dunia 2026: Maroko dan Jepang Jadi Kuda Hitam, Serta Kontroversi teknis, pemain muda, dan potensi Indonesia

Piala Dunia 2026 di Amerika Utara menampilkan sejumlah tim kuda hitam seperti Maroko dan Jepang yang berpotensi mengganggu dominasi tim-tim elite. Artikel ini membahas performa tim-tim Afro-Eropa, kontroversi VAR, pemain muda yang menonjol, serta perkembangan terkini seputar Timnas Indonesia.

Maroko , yang tidak masuk daftar favorit juara, justru memperlihatkan performa yang menjanjikan dan berpotensi mengganggu dominasi tim-tim elite seperti Brasil, Argentina, Prancis, Spanyol, hingga Inggris.

Setelah mencetak sejarah sebagai tim Afrika pertama yang mencapai semifinal Piala Dunia 2022, Atlas Lions datang ke Amerika Utara dengan kepercayaan diri yang lebih tinggi. Bahkan pada laga pembuka Grup C, Maroko mampu menahan Brasil dengan skor 1-1. Penampilan mereka mendapat banyak pujian karena tampil disiplin, agresif, dan mampu membuat lini serang Brasil frustrasi sepanjang pertandingan.

Pelatih Mohamed Ouahbi bahkan menegaskan bahwa timnya tidak lagi ingin dianggap sebagai underdog, melainkan penantang serius yang siap melampaui pencapaian mereka di Qatar empat tahun lalu. Jepang, yang memiliki reputasi sebagai spesialis kejutan setelah pernah mengalahkan Jerman dan Spanyol di Piala Dunia 2022, kini memiliki skuad yang lebih matang dengan banyak pemain yang berkarier di liga-liga top Eropa.

Kedisiplinan taktik, transisi cepat, dan kemampuan beradaptasi saat menghadapi lawan yang lebih kuat membuat Jepang dianggap sebagai salah satu tim yang paling berpotensi menyingkirkan unggulan di fase gugur. Sementara itu, Senegal memiliki kombinasi pemain berpengalaman dan talenta muda yang terus berkembang. Beberapa analisis statistik menempatkan Senegal sebagai salah satu tim nonunggulan dengan peluang terbesar mencapai babak perempat final. Kolombia juga dinilai memiliki jalur yang cukup menjanjikan menuju fase gugur.

Kualitas individu para pemain mereka serta pengalaman tampil di turnamen besar membuat Los Cafeteros layak diperhitungkan sebagai ancaman bagi tim-tim unggulan. Beberapa momen menarik di Piala Dunia 2026 juga menjadi sorotan. Kronologi kontroversi VAR pada laga Qatar vs Swiss menuai kritik tajam, meski FIFA telah mengakui adanya gangguan teknis dan menegaskan tidak ada offside. Di bagian lain, Nestory Irankunda menjadi bintang kemenangan Australia atas Turki, namun tidak mendapat rating tertinggi dalam laga tersebut.

Australia, yang sebelumnya telah mengalahkan Timnas Indonesia di fase kualifikasi, kembali menunjukkan kejutan dengan mengalahkan Turki 2-0. Banyak pemain muda seperti Lamine Yamal, Endrick, Arda Güler, dan Estêvão mencuri perhatian jelang turnamen ini dan diprediksi akan menjadi ikon baru sepak bola dunia. Di tengah gemerlap turnamen, FIFA menghadapi varias kontroversi penyelenggaraan. Sementara itu, Timnas Indonesia di bawah John Herdman entering era baru dengan target mempertajam skuad.

Dua pemain muda berdarah Indonesia, Luke Vickery dan Mitchell Baker, disebut akan mendapatkan gelangnas. Kapten Indonesia, Jay Idzes, berpeluang bergabung ke Fiorentina. Ragnar Oratmangoen, setelah berpisah dengan klub Belgia FCV Dender, berpotensi reuni dengan Shin Tae-yong di Persija Jakarta. Timnas Indonesia U-19 menutup Piala AFF U-19 2026 dengan kemenangan, tetapi pelatih Nova Arianto mengaku hasil tersebut belum memuaskan





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Piala Dunia 2026 Maroko Jepang Kuda Hitam VAR Pemain Muda Timnas Indonesia

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