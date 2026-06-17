Piala Dunia 2026 ramai dengan isu di luar lapangan, mulai dari pengusiran Timnas Iran usai laga, penolakan visa Thomas Partey di Kanada, hingga potensi Kylian Mbappe mengikati rekor gol Klose. Artikel ini mengupas tuntas kejadian-kejadian tersebut beserta dampak diplomasi dan hukum terhadap turnamen.

Piala Dunia 2026 bukan hanya disorot karena aksi di atas lapangan, tetapi juga karena berbagai kejadian di luar pepijakan yang menguntungkan. Sebelum turnamen dimulai, Timnas Iran sudah terancam batal tampil lantaran ketegangan diplomatik antara Amerika Serikat dan Iran yang memanas sejak Februari 2026.

Meski ketegangan itu belum mereda, Iran akhirnya mendapat izin bermain dan mengawali laga pertama melawan Selandia Baru pada Selasa, 16 Juni 2026. Namun, setelah pertandingan tersebut di Los Angeles, timnas Iran diusir dari Amerika Serikat. Tim pimpinan Amir Ghalenoei diarahkan untuk segera kembali ke markas di Tijuana, Meksiko, yang berbatasan dengan AS. Kasus lain terjadi terkait wasit Somalia, Omar Artan, yang ditunjuk FIFA secara langsung tetapi dilarang masuk ke AS, sehingga gagal memimpin laga Piala Dunia.

Sama halnya di Kanada, negara tersebut menolak kehadiran gelandang Ghana, Thomas Partey, untuk laga perdana melawan Panama pada Kamis, 18 Juni 2026. HakimRoger Lafreniere menolak permohonan Partey masuk Kanada sekaligus menolak banding yang dia ajukan. Partey, berusia 32 tahun, masih berada di AS selama Ghana berlatih, dan baru bisa着力 Inggris di Foxborough pada pekan kedua. Penolakan tersebut terkait dengan tuduhan pemerkosaan dan penyerangan seksual terhadap Partey di London pada 2025 dan 2026.

Imigrasi Kanada menegaskan bahwa semua orang yang masuk diecek secara personal, yang memperparah kesulitan Partey. Di lain sisi, Kylian Mbappe Kylian Mbappe berpotensi mengikatan rekor gol Piala Dunia Miroslav Klose setelah mencetak dua gol ke gawang Senegal di laga pembukaan. Pelatih Prancis Didier Deschamps membela kaptennya yang sering dicap egois, menegaskan kontribusi Mbappe bagi tim besar, baik di dalam maupun di luar lapangan. Beberapa faktor, termasuk ketegangan diplomatik, menjadi alasan pengusiran Iran dari AS setelah laga pertamanya.

Deschamps juga mengungkap bahwa pergantian posisi Ousmane Dembele dan Michael Olise menjadi kunci kemenangan Prancis 3-1 atas Senegal. Di lingkungan Timnas Korea Selatan, kekacauan terlihat setelah mereka menutup diri dari media menyusul hinaan terhadap Son Heung-min. Asia itu sendiri menderita kekalahan pertama ketika Irak ditaklukkan Norwegia 4-1 berkat dwigol Erling Haaland. Laga Prancis vs Senegal dijadwalkan digelar di Stadion New York/New Jersey, Rabu dini hari WIB, 17 Juni 2026 pukul 02.00 WIB.

Informasi tentang susunan pemain, cara nonton, dan live streaming ramai dibicarakan penggemar. Sepanjang sejarah, Piala Dunia pernah menu controversies, termasuk skandal Jerman Barat dan Austria pada 1982. Tim Irak akan menghadapi ujian berat melawan Norwegia di Grup F. Sementara Kapten Prancis, Mbappe, berjanji lebih aktif membantu pertahanan guna membawa Les Bleus juara. Di luar kompetisi, atraksi wisata di Danau Ranau Sumatera Selatan seperti water park, rafting di Sungai Selabung, dan Sriwijaya Ranau Gran Fondo juga viral.

Prediksi Timnas Indonesia di Piala AFF 2026 juga memantau peran diaspora dan Liga 1. Berbagai kisah heroik dan kejutan tetap jadi ciri khas Piala Dunia, sekaligus factor non-olahraga seperti diploma dan isu imigrasi jadi bagian naratif turnamen





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Piala Dunia 2026 Timnas Iran Thomas Partey Kylian Mbappe Krisis Diplomatik

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