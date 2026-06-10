Piala Dunia 2026: Jadwal, Tuan Rumah, dan Kabar Hoaks yang Pernah Beredar

Piala Dunia 2026 akan diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Laga pembuka akan mempertemukan Meksiko vs Afrika Selatan. Artikel ini juga mengupas beberapa hoaks yang pernah beredar terkait Piala Dunia, seperti klaim jimat Maroko, video pemain Argentina bersholawat, dan miras selundupan di Qatar 2022.

Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Ajang empat tahunan ini akan melibatkan 48 negara peserta dan diselenggarakan di tiga negara tuan rumah sekaligus: Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Laga pembuka Piala Dunia 2026 akan mempertemukan tim tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan dalam pertandingan perdana Grup A pada Kamis, 11 Juni 2026, pukul 19.00 waktu setempat di Meksiko. Jika dikonversi ke Waktu Indonesia Barat (WIB), kick-off pertandingan ini akan berlangsung pada Jumat, 12 Juni 2026, pukul 02.00 WIB. Di tengah sorotan tersebut, penyelenggaraan Piala Dunia tidak luput dari informasi hoaks yang beredar di media sosial.

Salah satu hoaks adalah munculnya klaim jimat Timnas Maroko saat pertandingan Piala Dunia Qatar 2022. Sebuah foto yang diklaim jimat Timnas Maroko saat Piala Dunia Qatar 2022 beredar di media sosial. Foto tersebut disebarkan oleh salah satu akun Facebook pada 15 Desember 2022. Foto tersebut memperlihatkan sebuah kertas diikatkan di tiang gawang lapangan sepak bola.

Pada kertas berwarna krem itu terdapat tulisan huruf Arab. Konten yang disebarkan akun Facebook tersebut telah kali di respons dan mendapat komentar dari warganet. Hoaks lain yang pernah beredar adalah video yang diklaim menunjukkan para pemain Argentina bersholawat di ruang ganti usai meraih kemenangan di Piala Dunia 2022. Postingan itu beredar sejak pekan lalu.

Video berdurasi 29 detik menggambarkan suasana ruang ganti pemain Argentina dan disertai lantunan sholawat yang diklaim berasal dari pemain Argentina. Namun, klaim tersebut terbukti tidak benar setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut. Selain itu, beredar pula foto yang diklaim menunjukkan minuman keras selundupan saat Piala Dunia Qatar 2022. Foto tersebut disebarkan oleh salah satu akun Facebook pada 21 November 2022.

Pada foto tersebut tampak kaleng miras ditutup stiker minuman bersoda. Hal ini disebut-sebut sebagai cara untuk menyelundupkan miras tersebut ke dalam arena Piala Dunia Qatar 2022 yang melarang alkohol. Konten yang disebarkan akun Facebook tersebut telah dibagikan dan mendapat puluhan respons dari warganet. Melawan hoaks sama saja melawan pembodohan.

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