Piala Dunia 2026: Jadwal Pembukaan dan Tujuh Pertandingan Pembuka

Piala Dunia 2026 akan dimulai dengan upacara pembukaan yang berlangsung di tiga negara berbeda. Pembukaan Piala Dunia 2026 akan digelar selama dua hari, yakni pada 11-12 Juni, atau Jumat (12/6/2026) dan Sabtu (13/6/2026) waktu Indonesia. Pembukaan Piala Dunia 2026 pertama akan digelar di Meksiko, pembukaan kedua di Kanada, dan pembukaan ketiga di Amerika Serikat.

Perhelatan Piala Dunia 2026 segera dimulai dengan upacara pembukaan yang berlangsung di tiga negara. Berikut jadwal pembukaan Piala Dunia 2026 . Upacara Pembukaan Piala Dunia 2026 bisa jadi yang terbesar dalam sejarah turnamen.

Sebab, upacara tersebut akan digelar di tiga kota dan tiga negara berbeda, seperti tuan rumah yang berlangsung di Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada. Hal tersebut sejalan dengan penambahan peserta Piala Dunia pada tahun ini yang untuk kali pertama memiliki 48 tim negara. Pembukaan Piala Dunia 2026 akan digelar selama dua hari, yakni pada 11-12 Juni, atau Jumat (12/6/2026) dan Sabtu (13/6/2026) waktu Indonesia.

FIFA menetapkan Meksiko sebagai tuan rumah yang menggelar pembukaan pertama pada 11 Juni waktu setempat atau Jumat (12/6) dini hari waktu Indonesia. Di Meksiko, pembukaan Piala Dunia 2026 berlangsung di Mexico City pada pukul 00:30 WIB atau 90 menit sebelum pertandingan pembuka Piala Dunia 2026, Meksiko vs Afrika Selatan digelar di Stadion Azteca.

Lalu upacara pembukaan kedua Piala Dunia 2026 akan digelar di Kanada, tepatnya di Toronto pada Sabtu (13/6) pukul 01:30 WIB sebelum laga Kanada vs Bosnia Herzegovina pada pukul 02:00 WIB. Pembukaan Piala Dunia 2026 ketiga masih pada Sabtu di Los Angeles, Amerika Serikat, pukul 06:30 WIB sebelum kickoff Amerika Serikat vs Paraguay pada pukul 08:00 WIB. Siaran langsung Piala Dunia 2026 bisa disaksikan melalui stasiun televisi TVRI.

Selain TVRI, Piala Dunia 2026 juga bisa ditonton melalui beberapa platform over the top (OTT). Beberapa mitra yang bekerja sama dengan TVRI untuk layanan OTT ini adalah FolaPlay melalui aplikasi dan langganan dan juga MAXStream TV melalui aplikasi dan langganan





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