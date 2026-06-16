Piala Dunia 2026: Iran Diminta Keluar AS, FIFA Bebaskan VAR, dan Prancis Menang

Berita terkini Piala Dunia 2026 meliputi insiden pemulangan tim Iran, keputusan FIFA soal VAR, hasil imbang Cape Verde, dan kemenangan Prancis.

Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat baru saja memulai babak penyisihan grup dengan berbagai kejutan dan kontroversi. Salah satu yang menarik perhatian adalah pernyataan pelatih Timnas Iran , Amir Ghalenoei, yang mengungkapkan bahwa timnya langsung diminta keluar dari Amerika Serikat setelah pertandingan pertama melawan Selandia Baru.

Laga yang berakhir imbang 2-2 itu membuat Iran harus segera kembali ke Tijuana, Meksiko, tanpa sempat beristirahat. Ghalenoei mengaku tidak tahu siapa yang memesan pesawat untuk pemulangan tersebut, padahal timnya membutuhkan waktu untuk memulihkan tenaga setelah pertandingan. Iran masih memiliki dua laga tersisa melawan Belgia dan Mesir, namun mereka harus menjalaninya dengan basis di luar Amerika Serikat. Di sisi lain, FIFA akhirnya mengumumkan hasil penyelidikan terkait kontroversi gestur tangan asisten wasit video (VAR) asal Australia, Shaun Evans.

Dalam tayangan sebelum pertandingan Jerman melawan Curacao, Evans terlihat membentuk tanda "OK" dengan jarinya yang kemudian dianggap sebagai gestur supremasi kulit putih. Setelah melakukan investigasi, FIFA menyatakan tidak menemukan bukti pelanggaran sehingga Evans bebas dari sanksi dan tetap dapat bertugas di turnamen ini. Keputusan ini menuai pro dan kontra di kalangan penggemar sepak bola. Sementara itu, tim-tim lain sudah menunjukkan performa impresif.

Kiper Timnas Cape Verde, Vozinha, menjadi pahlawan saat timnya menahan imbang Spanyol 0-0 di Stadion Mercedes-Benz, Atlanta. Pertandingan itu menjadi sorotan karena Spanyol yang diunggulkan gagal mencetak gol. Di pertandingan lain, Prancis berhasil meraih kemenangan 3-1 atas Senegal berkat aksi gemilang Kylian Mbappe. Timnas Irak juga akan menghadapi ujian berat melawan Norwegia di laga perdana Grup I. Dengan berbagai dinamika ini, Piala Dunia 2026 menjanjikan persaingan yang ketat dari fase awal hingga akhir





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