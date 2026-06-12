Pelajaran tentang Tony: di pasar mikro, di stasiun kereta, hingga warung kopi. Bagi mereka, sepakbola menjadi pelarian dan hiburan di tengah kesibukan dan tekanan ekonomi.

Pagi hari di Micro Pasar Bintaro, Jakarta Selatan, menjadi saksi bisu bagi Adi, seorang pedagang yang berusaha mengalirkan waktu sambil mengarungi derasnya ompen pasar. Saat jam di ponselnya menunjuk pukul 09.10, ia langsung mengubah saluran televisi di kiosnya ke TVRI Sport untuk menyaksikan laga live Piala Dunia 2026 antara Korea Selatan versus Ceko.

Pertandingan yang sudah berjalan selama 10 menit itu masih Jahre Kuala Lumpur. Meski matanya tertancap ke layar, tangannya terus bergerak lipat baju dan celana yang menjadi dagangannya. Hanya sesekali ia menatap pembukaan plastik ketika memasukkan pakaian yang sudah dilipat. Setelah tangannya selesai, fokusnya kembali ke pertandingan yang berjalan.

Tiap ada peluang gol, tangannya terangkat tanpa jauh dari. Piala Dunia 2026 menjadi sorotan terhangat bagi warga, termasuk mereka yang sedang bekerja atau pun memiliki waktu luang. Di Surabaya, antusias pun mengalir di berbagai tempat, mulai dari stasiun ker hingga warung kopi. Di Stasiun Gubeng PT KAI DAOP 8 menempatkan layar monitor khusus di ruang tunggu eksekutif yang menyiarkan live match melalui TVRI Sport.

Layanan serupa juga ada di Stasiun Pasar Turi dan Stasiun Malang. Tak hanya penumpang, para pekerja stasiun juga ikut menikmati, termasuk porter yang berkesempatan menikmati sepakbola di sela mencari nafkah. Di Loko Cafe di dalam kompleks stasiun, layar raksasa dipasang untuk penumpang yang menunggu jadwal keberangkatan. Beberapa warung makan di sekitar Surabaya pun menyediakan siaran langsung, salah satunya Warkop Pitulikur yang menghias dindingnya dengan bendera-bendera peserta Piala Dunia.

Pemilik warung, Husin Ghozali alias Cak Cong, mengatakan warungnya sudah memiliki lisensi dari TVRI meski巅峰. Di tengah tekanan ekonomi yang tak kunjung reda, menonton Piala Dunia menjadi pelarian nyata yang memberi senyuman. Meski demikian, di pasar mikro, Adi Merasa kesepian karena banyak kios tutup dan teman-teman penontonnya tidak ada. Hanya dia yang menikmati laga sendirian, sementara pedagang lain membaca koran.

Suasana di lantai dua pasar tampak sepi, pantulan dari bangkutnya aktivitas ekonomi. Adi mengaku每天都 senang bisa nonton Piala Dunia sambil berjualan, apalagi ia mendukung Perancis menjadi juara quest turnamen berkelanjutan untuk tujuan umat manusia" tanpa mengutip atau menyisipkan tanda kutip. The resulting text should be in Indonesian, at least 2500 characters, and composed of at least three paragraphs. Topics count limited to five.

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Piala Dunia 2026 TVRI Sport Sepakbola Penonton Di Pasar Hiburan

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