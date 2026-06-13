Piala Dunia 2026 Gagal Dongkrak Pariwisata AS, Hotel dan Maskapai Terpukul

Piala Dunia 2026 yang digelar di AS, Kanada, dan Meksiko tidak memberikan dampak positif bagi pariwisata AS. Tingginya biaya tiket, penerbangan, dan visa membuat permintaan hotel dan maskapai turun, sementara sewa jangka pendek justru meningkat.

Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ternyata belum mampu memberikan dampak signifikan bagi sektor pariwisata Amerika Serikat. Alih-alih mengalami lonjakan kunjungan wisatawan, industri perhotelan dan penerbangan justru menghadapi penurunan permintaan yang cukup tajam selama turnamen berlangsung.

Fenomena ini mengejutkan banyak pihak, mengingat ajang sepak bola terbesar di dunia ini biasanya menjadi magnet bagi para suporter dari berbagai negara. Namun, tingginya biaya perjalanan menjadi faktor utama yang menggerus antusiasme para penggemar untuk datang langsung ke stadion. Harga tiket pertandingan yang meroket, ongkos penerbangan yang mahal, serta proses pengurusan visa yang rumit membuat banyak calon pengunjung memutuskan untuk menonton dari negaranya masing-masing.

Kondisi ini bahkan memaksa sejumlah hotel di kota-kota tuan rumah untuk memangkas tarif kamar demi menarik tamu. Data dari perusahaan analisis penerbangan Cirium menunjukkan bahwa pemesanan tiket pesawat dari Eropa ke sebagian besar kota penyelenggara mengalami penurunan rata-rata 3,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penurunan paling drastis terjadi di New York, yang akan menjadi lokasi partai final pada 19 Juli mendatang. Pemesanan penerbangan menuju kota tersebut tercatat turun hingga 15,8 persen secara tahunan.

CEO Hotel Association of New York City, Vijay Dandapani, mengakui bahwa situasi yang terjadi jauh dari harapan para pelaku industri perhotelan. Asosiasi hotel di New York bahkan memangkas proyeksi pendapatan kamar yang berkaitan dengan Piala Dunia hingga 60 persen. Nilainya kini diperkirakan hanya mencapai sekitar US$60 juta atau setara Rp1,07 triliun. Padahal sebelumnya FIFA memperkirakan sekitar 1,2 juta pendukung akan memadati New York selama turnamen berlangsung.

Namun, para pelaku industri perhotelan kini memperkirakan jumlah pengunjung hanya berkisar 500 ribu orang. Laporan dari CoStar menunjukkan bahwa tingkat pemesanan hotel di seluruh kota tuan rumah hanya naik tipis 0,5 persen dibandingkan tahun lalu. Lesunya permintaan ini membuat sejumlah hotel menawarkan harga kamar yang jauh lebih rendah dari perkiraan awal. Salah satu contohnya adalah New York Hilton Midtown yang disebut memangkas tarif kamar hingga 50 persen.

Jika sebelumnya harga kamar sempat dipatok tinggi pada akhir tahun lalu, kini tarifnya berada di kisaran US$415 atau sekitar Rp7,4 juta per malam. Para analis menilai bahwa kebijakan harga dinamis yang diterapkan FIFA turut memengaruhi minat penonton. Sistem tersebut membuat harga tiket pertandingan melonjak drastis, ditambah dengan praktik penjualan kembali tiket tanpa batas harga. Menurut data TicketData, tiket pertandingan termurah di kota-kota populer seperti New York dan Miami kini mendekati US$1.000 atau sekitar Rp17,9 juta per lembar.

Selain faktor biaya, suporter internasional juga harus menghadapi tantangan perjalanan yang cukup rumit karena pertandingan tersebar di 16 kota berbeda yang berada di tiga negara sekaligus. Hal ini menambah kompleksitas logistik dan biaya transportasi bagi para penggemar yang ingin menyaksikan pertandingan secara langsung. Menariknya, di tengah lesunya bisnis hotel dan maskapai penerbangan, sektor penyewaan hunian jangka pendek justru menikmati keuntungan.

Airbnb menyebut bahwa Piala Dunia 2026 berpotensi menjadi salah satu ajang terbesar dalam sejarah perusahaan karena banyak wisatawan memilih alternatif akomodasi yang lebih terjangkau dibandingkan hotel konvensional. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun turnamen besar seperti Piala Dunia biasanya membawa berkah bagi industri pariwisata, namun kali ini faktor biaya dan regulasi menjadi penghalang utama. Pemerintah dan penyelenggara diharapkan dapat mengevaluasi kebijakan agar ajang serupa di masa depan dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih merata.

Sementara itu, para pelaku industri pariwisata di Amerika Serikat harus beradaptasi dengan kondisi yang ada, mungkin dengan menawarkan paket-paket wisata yang lebih terjangkau atau bekerja sama dengan platform akomodasi alternatif. Ke depan, diperlukan strategi yang lebih komprehensif untuk menarik wisatawan internasional, terutama dari negara-negara dengan daya beli tinggi seperti Eropa dan Asia.

Dengan demikian, Piala Dunia 2026 menjadi pelajaran berharga bahwa keberhasilan suatu acara besar tidak hanya diukur dari jumlah penonton di stadion, tetapi juga dari dampak ekonominya terhadap sektor-sektor terkait. Meskipun demikian, antusiasme masyarakat lokal di tiga negara tuan rumah tetap tinggi, dan pertandingan-pertandingan seru di lapangan hijau tetap menjadi tontonan yang dinantikan. Semoga dengan evaluasi ini, Piala Dunia mendatang dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi semua pihak





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Piala Dunia 2026 Pariwisata AS Hotel Maskapai Penerbangan Biaya Tinggi

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