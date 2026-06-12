Piala Dunia 2026: Format Baru FIFA, 48 Tim, 12 Grup, dan Jadwal Grup WIB

FIFA memperkenalkan perubahan signifikan untuk Piala Dunia 2026 dengan format 48 tim yang terbagi dalam 12 grup. Delapan tim ketiga terbaik juga melaju ke fase knock-out 32 besar, menambah kompetitif dan peluang bagi lebih banyak negara. Berikut jadwal lengkap fase grup dalam Waktu Indonesia Barat.

FIFA menerapkan format baru untuk Piala Dunia 2026 dengan 48 tim peserta dibagi ke dalam 12 grup , masing-masing grup berisi empat tim. Dua tim teratas dari setiap grup otomatis melaju ke fase knock-out, sementara delapan tim peringkat ketiga terbaik juga mendapatkan tiket ke babak berikutnya.

Dengan skema ini, fase knock-out tidak lagi dimulai dari 16 besar melainkan langsung ke 32 besar, sehingga jumlah pertandingan meningkat dan peluang lebih banyak negara untuk tampil lebih jauh dalam kompetisi. Jadwal grup ditetapkan dengan pertandingan berlangsung di berbagai kota tuan rumah, dengan waktu sesuai zona Waktu Indonesia Barat.

Beberapa contoh jadwal: Korea Selatan vs Ceko pukul 09.00 WIB, Amerika Serikat vs Paraguay pukul 08.00 WIB di Grup B. Grup C di Boston Stadium menampilkan Jerman vs Curacao pukul 00.00 WIB dan Pantai Gading vs Ekuador pukul 06.00 WIB, serta Spanyol vs Tanjung Verde pukul 23.00 WIB dan Arab Saudi vs Uruguay pukul 05.00 WIB. Rabu 17 Juni 2026, Grup I di Boston Stadium dengan Inggris vs Kroasia pukul 03.00 WIB dan Uzbekistan vs Kolombia pukul 09.00 WIB, sementara Grup J di San Francisco Bay Area Stadium menggelar Swiss vs Bosnia & Herzegovina pukul 02.00 WIB dan Meksiko vs Korea Selatan pukul 08.00 WIB.

Skotlandia vs Maroko pukul 05.00 WIB dan Turki vs Paraguay pukul 10.00 WIB. Grup F di Houston Stadium, Grup E di Kansas City Stadium, Grup H di Atlanta Stadium dan Miami Stadium: Argentina vs Austria pukul 00.00 WIB, Norwegia vs Senegal pukul 07.00 WIB. Grup J: Inggris vs Ghana pukul 03.00 WIB, Kolombia vs Kongo pukul 09.00 WIB. Bosnia & Herzegovina vs Qatar pukul 02.00 WIB, Maroko vs Haiti pukul 05.00 WIB, Afrika Selatan vs Korea Selatan pukul 08.00 WIB.

Grup H di Houston Stadium: Ekuador vs Jerman pukul 03.00 WIB, Tunisia vs Belanda pukul 06.00 WIB, Paraguay vs Australia pukul 09.00 WIB. Grup I di Boston Stadium: Panama vs Inggris pukul 04.00 WIB, Kolombia vs Portugal pukul 06.30 WIB, dan Aljazair vs Austria pukul 09.00 WIB. Format baru ini diperkirakan menambah total pertandingan dari 64 ke 104 dan memberikan kesempatan lebih luas bagi tim Asia, Afrika, dan Amerika Latin untuk mencapai fase lanjutan





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