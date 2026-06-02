Piala Dunia 2026: Edisi Terbesar dalam Sejarah Sepak Bola

Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia. Dengan jumlah tim yang bertambah dan format baru, turnamen ini diharapkan menjadi yang paling megah dan menguntungkan secara komersial. Sementara itu, Timnas Indonesia dan Iran menghadapi tantangan berbeda menjelang turnamen ini.

Piala Dunia 2026 , yang akan diadakan di Amerika Serikat , Kanada , dan Meksiko , diharapkan menjadi edisi terbesar dalam sejarah turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia.

Dengan jumlah tim yang bertambah dari 32 menjadi 48, akan ada total 104 pertandingan yang dimainkan selama 39 hari, jauh lebih banyak daripada Piala Dunia 2022 di Qatar yang hanya menampilkan 64 pertandingan. Selain itu, format baru yang digunakan akan membuat perjalanan menuju gelar juara lebih berat, karena tim yang mencapai final harus memainkan delapan pertandingan, satu laga lebih banyak dibandingkan format lama.

Meski demikian, hanya ada lima hari tanpa pertandingan sepanjang turnamen berlangsung, yang membuat turnamen ini menjadi yang paling megah dan menguntungkan secara komersial dalam sejarah sepak bola. Di sisi lain, Timnas Iran menghadapi situasi yang tidak biasa menjelang Piala Dunia 2026, dengan visa untuk masuk ke Amerika Serikat dan Meksiko belum sepenuhnya rampung. Namun, nilai-nilai luhur dan semangat tinggi untuk masa depan yang dinantikan dengan harapan positif.

Pada sisi lain, nama Rayhan Hannan menjadi salah satu kejutan dalam skuad Timnas Indonesia untuk agenda FIFA Matchday Juni 2026. Gelandang muda Persija Jakarta itu akhirnya mendapat kesepakatan untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Di sisi transfer, Patrick Robson menolak tawaran Maung Bandung, sementara Bart Ramselaar dipastikan bertahan di Lion City Sailors. Mees Hilgers diminta meninggalkan FC Twente oleh fans asal Belanda lewat forum internet setelah beberapa kali muncul dalam latihan bersama Timnas Indonesia.

Layvin Kurzawa resmi meninggalkan Persib Bandung, sementara Bojan Hodak memutuskan untuk pulang ke Kroasia dengan alasan pribadi. Pada sisi lain, Timnas Indonesia U-19 kembali berlaga di Piala AFF U-19 2026 setelah kemenangan telak 3-0 atas Myanmar. Empat pemain Timnas Indonesia berpotensi jadi kejutan saat melawan Oman dan Mozambik, termasuk satu talenta muda yang bisa mencatat debut senior bersama Garuda.

Di sisi lain, mahasiswa Ubaya meraih prestasi membanggakan pada ajang Asian Student Fashion Week 2026, dengan perwakilan mereka memborong tiga gelar juara. Di sisi hiburan, chemistry manis antara Joy Red Velvet dan Kim Hyun-Jin dalam poster terbaru dalam drama Korea 'One of a Kind Romance' siap menghangatkan hati pemirsa. Di sisi politik, Dadan Hindayana resmi dicopot sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, dan digantikan oleh Nanik S Deyang





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