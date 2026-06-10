Piala Dunia 2026 Dimulai: Meksiko vs Afrika Selatan di Stadion Azteca

Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko resmi dimulai pada Jumat (12/6/2026) dini hari WIB. Laga pembuka akan mempertemukan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan di Stadion Azteca, Mexico City. Selain itu, sejumlah negara unggulan seperti Brasil, Argentina, Prancis, Inggris, Portugal, Jerman, hingga Spanyol langsung menjalani laga perdana mereka. Pada pekan pertama, ada duel menarik antara Brasil melawan Maroko, dan dua negara debutan, Curacao dan Tanjung Verde, tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia.

Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko resmi dimulai pada Jumat (12/6/2026) dini hari WIB. Laga pembuka akan mempertemukan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan di Stadion Azteca , Mexico City, pukul 02.00 WIB.

Pertandingan ini menghadirkan nuansa nostalgia karena menjadi ulangan laga pembuka Piala Dunia 2010 saat Afrika Selatan sebagai tuan rumah menghadapi Meksiko. Kala itu, pertandingan berakhir imbang 1-1. Selain itu, sejumlah negara unggulan seperti Brasil, Argentina, Prancis, Inggris, Portugal, Jerman, hingga Spanyol langsung menjalani laga perdana mereka. Kanada akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina dari Grup B pada Sabtu (13/6) pukul 02.00 WIB di Stadion Toronto.

Bagi Bosnia dan Herzegovina, ini menjadi penampilan kedua mereka di putaran final Piala Dunia setelah edisi 2014. Masih pada hari yang sama, Amerika Serikat akan menjamu Paraguay dalam laga Grup D yang dimainkan pukul 08.00 WIB di Stadion Los Angeles, Inglewood. Salah satu pertandingan yang paling menyita perhatian pada pekan pertama adalah duel Brasil melawan Maroko. Pertandingan Grup C tersebut akan berlangsung pada Minggu (14/6) pukul 05.00 WIB di Stadion New York New Jersey, East Rutherford.

Brasil datang dengan status juara dunia lima kali, sementara Maroko berstatus salah satu tim kejutan terbesar di Piala Dunia 2022 setelah berhasil menembus semifinal. Pekan pertama juga menjadi momen bersejarah bagi dua negara debutan yang tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia. Curacao akan menghadapi juara dunia empat kali Jerman pada Senin (15/6) pukul 00.00 WIB di Stadion Houston. Sementara itu, Tanjung Verde mendapat tantangan berat saat bertemu Spanyol pada pukul 23.00 WIB di Stadion Atlanta.

Di antara pertandingan Jerman kontra Curacao dan Spanyol melawan Tanjung Verde, terdapat duel menarik dari Grup F antara Belanda dan Jepang





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