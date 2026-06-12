Piala Dunia 2026 Dimulai: Analisis Kekuatan Militer 48 Negara Peserta

Piala Dunia FIFA 2026 resmi dibuka dengan 48 tim, tiga tuan rumah, dan 104 laga. CNBC Indonesia membandingkan kekuatan militer peserta menggunakan Global Firepower Index 2026, menyoroti Amerika Serikat sebagai yang terkuat, Korea Selatan dan Prancis di posisi berikutnya, serta Panama sebagai yang paling lemah. Analisis mengungkap perbedaan antara prestasi sepak bola dan kapasitas militer nasional.

Piala Dunia FIFA 2026 resmi dibuka pada 11 Juni lalu dengan melibatkan 48 tim yang berasal dari segala penjuru dunia, termasuk negara‑negara ekonomi besar, kekuatan militer global, serta beberapa negara kecil yang meraih peluang pertama tampil di turnamen terbesar sepak bola.

Tiga negara tuan rumah - Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko - akan menyelenggarakan total 104 laga sepanjang kompetisi, menjadikannya edisi terbesar dalam sejarah. Peserta meliputi tim‑tim dari zona Asia seperti Australia, Iran, Jepang, Yordania, Korea Selatan, Qatar, Arab Saudi, Uzbekistan, dan Irak; zona Afrika yang menampilkan Aljazair, Cape Verde, Pantai Gading, Mesir, Ghana, Maroko, Senegal, Afrika Selatan, Tunisia, serta Republik Demokratik Kongo; serta tim‑tim dari Amerika Utara dan Tengah termasuk Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, Curaçao, Haiti, dan Panama.

Di zona Eropa (UEFA) berada Spanyol, Prancis, Inggris, Belanda, Belgia, Portugal, Jerman, Kroasia, Swiss, Austria, Skotlandia, Swedia, Bosnia & Herzegovina, Turki, Ceko, dan Norwegia. Semua tim ini tentu berjuang mengejar prestasi di lapangan, terutama negara‑negara kuat tradisional seperti Brasil, Argentina, Inggris, Prancis, Spanyol, dan Jerman yang selalu menjadi sorotan utama. Sementara kompetisi berlangsung, CNBC Indonesia mengkaji dimensi lain yang jarang dibahas: kekuatan militer negara peserta.

Menggunakan data Global Firepower Index 2026, yang menilai lebih dari enam puluh faktor mulai dari teknologi pertahanan hingga kapasitas nuklir, indeks tersebut menunjukkan bahwa nilai Power Index (PwrIndx) yang lebih kecil menandakan kemampuan militer yang lebih kuat. Amerika Serikat mencatat skor terendah yakni 0,0741, menegaskan posisinya sebagai kekuatan militer nomor satu dunia dan sekaligus peserta Piala Dunia terkuat secara militer. Korea Selatan menempati peringkat kedua dengan skor 0,1642, didorong oleh kebutuhan pertahanan yang tinggi mengingat konstelasi geopolitik melawan Korea Utara.

Prancis berada di posisi ketiga dengan nilai 0,1798, berkat industri pertahanan yang besar, kemampuan proyeksi militer global, serta status sebagai negara pemilik senjata nuklir. Di ujung lain, beberapa peserta menunjukkan kekuatan militer yang jauh lebih lemah. Panama muncul dengan skor tertinggi 3,5011, menandakan kapasitas pertahanan yang paling terbatas di antara semua tim. Di atasnya terdapat Bosnia & Herzegovina (3,1291), Senegal (2,8925), Republik Demokratik Kongo (2,6259), dan Ghana (2,4566).

Lima negara - Cape Verde, Curaçao, Haiti, Pantai Gading, dan Skotlandia - tidak termasuk dalam peringkat Global Firepower 2026 karena tidak tercatat dalam daftar 145 negara dengan data militer yang lengkap, sehingga tidak dapat dibandingkan. Analisis ini menegaskan bahwa prestasi di lapangan hijau tidak selalu sejalan dengan keunggulan militer; beberapa negara yang kurang diunggulkan dalam sepak bola justru memiliki kemampuan pertahanan yang relatif kuat, sementara negara‑negara sepak bola paling kuat tidak selalu mendominasi pada aspek militer





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