Piala Dunia 2026 Digelar, Kontroversi VAR dan Kinerja Tim Asia Jadi Sorotan

Ringkasan: Piala Dunia 2026 dimulai dengan serangkaian pertandingan pekan pembuka. Imbang Qatar-Swiss karena VAR along, Brasil tertahan Maroko, dan pencapaian Australia serta Indonesia menjadi sorotan. Kontroversi penyelenggaraan dan perkembangan domestik juga dirangkum.

Piala Dunia 2026 telah dimulai dengan pekan pembuka yang berlangsung. Pada Minggu 14 Juni 2026 pagi, empat pertandingan digelar secara serentak. Pertandingan antara Qatar dan Swiss menarik perhatian khusus setelah protes terhadap keputusan VAR yang mengomentari situasi offside.

Gol bunuh diri oleh Miro Muheim pada menit ke-94 mengubah hasil akhir menjadi imbang 1-1, membuat pelatih Swiss Murat Yakin kecewa. Sementara itu, pada pertandingan lain, Timnas Brasil hanya bisa bermain imbang 1-1 melawan Maroko di Grup C, meski Vinicius Junior dan kolega sepakat meraih satu poin. Penyerang muda Australia, Nestory Irankunda, menyorotkan kesulitan yang dihadapi saat bertemu Indonesia di babak kualifikasi, mengakui dukungan penonton di Jakarta memberikan tekanan ekstra.

Era baru Indonesia di bawah pelatih John Herdman juga menjadi perbincangan, mengingat kemungkinan reunion pemain seperti Ragnar Oratmangoen dengan pelatih Shin Tae-yong. Selain itu, kontroversi penyelenggaraan Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat kembali menuai kritik terkait kelayakan infrastruktur. Madura United memutuskan mempertahankan tiga gelandang untuk musim depan, sementara hujan di Medan menyebabkan kerusakan lingkungan. Di pasar alat, senter Acebeam X35 diluncurkan dengan spesifikasi tinggi dan harga sekitar Rp2,7 juta.

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