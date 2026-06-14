Piala Dunia 2026 Didominasi Selebritas Dunia dari Film, Musik, dan Sepak Bola

Piala Dunia 2026 tercatat sebagai edisi paling gemerlap dengan hadirnya selebritas dunia seperti Tom Cruise, Katy Perry, Alanis Morissette, Melissa Etheridge, Shakira, Lisa Blackpink, David Beckham, dan Cristiano Ronaldo. Ajang yang digelar di AS ini menjadi magnet bagi bintang-bintang dari industri hiburan dan olahraga, memperkaya semarak perhelatan sepak bola paling global.

Piala Dunia 2026 tidak hanya tercatat sebagai edisi terbesar dengan jumlah tim yang paling banyak, tetapi juga menjadi yang paling gemerlap dengan kedatangan selebritas dunia.

Ajang utama FIFA yang diselenggarakan di Amerika Serikat, pusat industri film dan musik global, serta dua negara tetangganya, menarik perhatian karena hadirnya bintang-bintang dari berbagai bidang. Sejumlah selebritas hadir menambah semarak perhelatan sepak bola paling ditunggu dunia. Di antara mereka ada aktor pemenang Oscar Tom Cruise dan penyanyi pop Katy Perry yang tampil memukau selama acara. Mereka menjadi bagian dari jutaan penonton yang memfokuskan perhatian di lapangan hijau sekaligus menjadi daya tarik tersendiri di tengah hiruk-pikuk Piala Dunia.

Selain ikon papan atas, musisi musisi veteran juga turut hadir. Alanis Morissette dari Kanada, misalnya, membawakan lagu kebangsaan negaranya saat laga Kanada melawan Bosnia-Herzegovina. Melissa Etheridge (65), pennyanyi yang naik daun di era 1990-an dengan lagu hits Come to My Window, pun hadir dalam pembukaan turnamen. Beberapa musisi senior memanfaatkan platform Piala Dunia untuk kembali ke panggung dunia.

Shakira (49) dari Kolombia menjadi sorotan utama karena dipercaya membawakan lagu tema utama Piala Dunia 2026 berjudul Dai Dai. Sebelumnya, Shakira juga pernah membawakan Waka Waka di Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, serta tampil di upacara penutupan Piala Dunia 2006 di Jerman dan Piala Dunia 2014 di Brasil, menjadikannya legenda bertema sepak bola. Kisah lain datang dari penyenegara muda seperti Lisa dari Blackpink yang membawa semangat kontemporer ke ajang ini.

Kelompok K-pop tersebut dipercaya表现 kekinian di tengah olahraga tertua di dunia. Tidak hanya dari dunia hiburan, sepak bola legenda David Beckham hadir menyaksikan pertandingan Grup D antara Amerika Serikat lawan Paraguay di Los Angeles, California. Ia datang bersama Victoria Beckham, mantan anggota Spice Girls. Sementara itu, Cristiano Ronaldo yang masih aktif beraktivitas di Piala Dunia 2026 mewakili selebritas olahraga yang memiliki pengikut Instagram terbanyak dengan 666 juta pengikut.

Ronaldo, bersama Lionel Messi, dianggap dua pemain terbaik sepanjang masa yang masih aktif. Portugal akan bertanding di Grup K Lawan Kolombia, Kongo, dan Uzbekistan. Kehadiran selebritas dari berbagai dunia ini membuat Piala Dunia 2026 menjadi salah satu edisi paling berkilau dalam sejarah. Ajang ini tidak hanya tentang sepakbola tetapi juga tentang pertemuan antar bintang dunia di tingkat global





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