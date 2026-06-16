Piala Dunia 2026 dan Ancaman Ebola: Kesiapsiagaan Rumah Sakit di AS, Meksiko, dan Kanada

Artikel ini membahas potensi risiko penyebaran ebola selama Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada meski dikategorikan sangat rendah. Wabah ebola di Republik Demokratik Kongo masih berlangsung dengan ratusan kasus baru. Artikel ini menjelaskan persiapan rumah sakit, pelatihan tenaga kesehatan, serta langkah-langkah pembatasan visa yang telah diambil untuk mencegah transmisi penyakit menular lain seperti Covid-19 dan influenza dalam event dengan 6,5 juta peserta.

Kehadiran orang dari berbagai penjuru dunia untuk menyaksikan Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memunculkan kekhawatiran terkait potensi penyebaran virus ebola. Meski risiko tersebut disebut sangat rendah oleh para ahli, gejala waspada tetap dipertahankan karena penyakit langka namun mematikan tersebut masih menyala di Republik Demokratik Kongo .

Rumah sakit di kota-kota tuan rumah Piala Dunia di Amerika Serikat telah melakukan persiapan matang untuk mengantisipasi kemungkinan penularan. Ebola, yang着す by genus virus filovirus, menyebabkan mortalitas tinggi dengan tingkat kematian bervariasi antara 25 hingga 90 persen pada wabah sebelumnya. Dr Gavin Harris dari Emory University menyatakan bahwa meski 100 persen pencegahan tidak mungkin, kesiapsiagaan berada pada kondisi terbaik. Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit AS (CDC), WHO, dan Pan American Health Organization menilai risiko penularan ebola di negara host rendah.

Namun, penyakit menular seperti cacar, Covid-19, dan influenza tetap menjadi ancaman utama dalam keramaian. Sementara itu, situasi ebola di RD Kongo tetap mengkhawatirkan. Pada minggu tersebut, tercatat 72 kasus baru dalam 24 jam dengan total 782 terinfeksi dan 181 meninggal. Wabah berkonsentrasi di Provinsi Ituri, timur RD Kongo, dan telah menjalar ke Uganda.

Dr Tom Frieden, mantan direktur CDC, menekankan bahwa ebola tidak ditularkan melalui udara atau kontak biasa, melainkan melalui cairan tubuh penderita. Risiko tetap ada meski rendah, dan tidak akan lenyap sampai wabah di Kongo berakhir. Pengalaman AS pada wabah Afrika Barat 2014 memandu persiapan saat ini. Saat itu, pasien Liberia yang tiba di Dallas menyebabkan infeksi pada dua perawat, meski selamat.

Sejak insiden tersebut, AS mengalokasikan 260 juta dolar untuk pelatihan dan pembentukan 13 pusat perawatan khusus ebola. Ribuan tenaga kesehatan telah dilatih mengidentifikasi dan mengisolasi pasien berisiko. Khusus menyambut Piala Dunia, pelatihan nasional menyimulasikan skenario wabah MERS, sementara panduan diberikan kepada dokter untuk meningkatkan kewaspadaan atas penyakit langka, termasuk yang ditularkan oleh nyamuk seperti malaria dan demam berdarah. Pemerintah AS juga menerapkan pembatasan visa di bandara bagi penyandang riwayat perjalanan ke negara wabah dan mendesak Eropa melakukan hal serupa.

Kebijakan ini dimaksudkan untuk mengurangi peluang penyebaran ebola di venue-venue Piala Dunia. Timnas RD Kongo, yang qualify ke fase final, telah meninggalkan negaranya sejak Mei, berlatih di Belgia sebelum ke AS, sebagai respons terhadap pembatasan tersebut. Komite medis yang dibentuk oleh FIFA, pejabat kesehatan publik lokal, dan rumah sakit secara terus-menerus melakukan asesmani ancaman berdasarkan tim peserta, pola penyakit di negara asal, serta protokol visa dan logistik stadion.

Semua langkah ini memperlihatkan padatnya koordinasi antarlembaga dalam mengelola risiko kesehatan masal di tengah gelar sepak bola globa yang menarik jutaan pengunjung





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