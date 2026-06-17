Piala Dunia 2026: Argentina Unggulan, Messi Samai Rekor Gol Klose

Piala Dunia 2026 memasuki babak seru dengan Argentina sebagai favorit usai kemenangan 3-0 atas Aljazair. Lionel Messi mencetak hattrick dan menyamai rekor gol terbanyak Miroslav Klose. Spanyol, Prancis, Portugal, dan Brasil juga disebut sebagai kandidat juara.

Piala Dunia 2026 yang saat ini berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko tidak hanya menyajikan persaingan sengit di lapangan, tetapi juga memunculkan berbagai prediksi dari para legenda sepak bola.

Lothar Matthaus, kapten tim Jerman saat menjuarai Piala Dunia 1990, menyebut Spanyol dan Argentina sebagai dua tim favorit untuk mengangkat trofi. Menurutnya, kedua tim memiliki kombinasi ideal antara pemain berpengalaman dan talenta muda yang mampu tampil konsisten dalam kompetisi panjang seperti Piala Dunia. Pandangan sang legenda menjadi perhatian karena rekam jejaknya yang panjang di level tertinggi sepak bola dunia. Argentina semakin memperkuat status favorit setelah memulai kiprahnya dengan kemenangan meyakinkan.

Tim asuhan Lionel Scaloni sukses mengalahkan Aljazair 3-0 berkat penampilan gemilang Lionel Messi yang mencetak hattrick. Hasil tersebut membuat banyak pihak percaya bahwa Albiceleste memiliki peluang besar untuk mempertahankan gelar juara dunia yang mereka raih pada 2022. Reuters melaporkan bahwa Messi kembali menunjukkan kualitas luar biasanya di usia 38 tahun. Ia berhasil menyamai rekor gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia milik Miroslav Klose dengan koleksi 16 gol.

Performa tersebut semakin menguatkan keyakinan bahwa Argentina masih menjadi kandidat utama juara. Selain Argentina, sejumlah analis internasional juga menempatkan Spanyol, Prancis, Portugal, Brasil, dan Inggris dalam daftar unggulan. ESPN dalam prediksi para pengamatnya menyebut Spanyol dan Prancis sebagai dua tim yang paling banyak dipilih untuk menjadi juara dunia tahun ini. Portugal juga menjadi perhatian besar karena kemungkinan menjadi turnamen Piala Dunia terakhir bagi Cristiano Ronaldo.

Dengan skuad yang dipenuhi pemain bintang seperti Bruno Fernandes, Bernardo Silva, dan Rafael Leao, Portugal dinilai memiliki peluang besar untuk menciptakan sejarah baru. Di sisi lain, legenda-legenda sepak bola dan pengamat internasional menilai Prancis tetap menjadi ancaman serius. Kehadiran Kylian Mbappe yang sedang berada dalam performa terbaik membuat Les Bleus diyakini mampu melangkah jauh hingga babak akhir turnamen. Piala Dunia 2026 juga mencatatkan sejumlah peristiwa menarik lainnya.

Timnas Indonesia akan kembali mencoba memutus kutukan di Piala AFF yang akan berlangsung pada Juli 2026. Namun, skuad Garuda belum pernah meraih gelar di turnamen tersebut. Sementara itu, Lionel Messi terus menjadi sorotan usai terhindar dari kartu merah saat Argentina mengalahkan Aljazair. Sejumlah pakar menilai VAR seharusnya turun tangan.

Penampilan luar biasa Messi juga membuat Erling Haaland terpukau. Bomber Timnas Norwegia itu sampai melontarkan pujian setinggi langit kepada sang megabintang. Di sisi lain, kiper Argentina Emiliano Martinez mendapatkan kabar buruk seusai kemenangan karena Juventus mulai beralih kepada target lain di bursa transfer. Pertandingan Prancis kontra Senegal akan digelar di Stadion New York/New Jersey, Amerika Serikat, Rabu dini hari WIB, 17 Juni 2026 pukul 02.00 WIB.

Pencinta sepak bola dapat menyaksikan duel panas antara Mbappe dan Mane. Selain itu, sejarah kelam Piala Dunia 1982 kembali diingat, di mana Jerman Barat dan Austria terlibat dalam kontroversi besar. Faktor ketegangan diplomatik juga menjadi alasan pengusiran timnas Iran dari Amerika Serikat hanya beberapa jam setelah laga Piala Dunia 2026. Namun, euforia turnamen tetap terasa dengan berbagai cerita heroik dan kejutan yang siap menghiasi edisi kali ini





VIVAcoid / 🏆 3. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Piala Dunia 2026 Argentina Lionel Messi Prediksi Juara Spanyol

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Prediksi Piala Dunia 2026: Argentina vs Aljazair 17 Juni 2026Prediksi Argentina vs Aljazair di laga pembuka Grup J Piala Dunia 2026 FIFA. Cek perkiraan susunan pemain, kabar tim, dan prediksi skor. Apakah Lionel Messi akan bermain?

Read more »

Prediksi Piala Dunia 2026: Prancis vs Senegal 17 Juni 2026Prediksi Prancis vs Senegal di Piala Dunia 2026 Grup I. Simak kabar tim, perkiraan susunan pemain, dan prediksi skor Prancis lawan Senegal di sini.

Read more »

Link Streaming Piala Dunia 2026: Argentina vs Aljazair Rabu 17 Juni 2026Berikut adalah link streaming Piala Dunia 2026 antara Argentina vs Aljazair, Rabu 17 Juni 2026 Pkl 08.00 WIB.

Read more »

Tempat Menonton Argentina vs Aljazair, Piala Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026Berikut adalah tempat untuk menonton pertandingan Piala Dunia 2026 antara Argentina vs Aljazair.

Read more »