PiaCraft: Kisah Menganyam Peluang Bisnis dari Desa dengan Dukungan Rumah BUMN BRI

PiaCraft, usaha tas anyaman yang tumbuh berkat dukungan Rumah BUMN BRI Kota Malang, menjadi contoh kolaborasi sukses antara UMKM dan lembaga BUMN, memperluas pasar, pelatihan, dan pelestarian kearifan lokal.

Merajut Peluang dari Desa, kisah pengusaha Piatin mengembangkan usaha tas anyaman melalui Dukungan Rumah BUMN BRI Kota Malang. Pada awalnya Piatin hanya menganyam tas sebagai hobi, namun bangkai perkenalan di Rumah BUMN BRI membuka pintu bagi usaha tersebut menjangkau pasar yang lebih luas.

Dalam ruang pameran di Rumah BUMN BRI Kota Malang, tiga produk Piacraft dipajang, masing‑masing memiliki motif unik: buah ceri, bunga, dan hewan kupu‑kupu. Setiap tas dihasilkan dengan teknik anyaman tradisional yang dipadukan dengan dekorasi dekupase, sehingga produk menonjol dari segi nilai seni dan utilitas. Kartu nama Piacraft tersebar di pameran, menjadi pengantar bagi pelanggan yang tertarik untuk mengunjungi rumah Piatin dan berbincang langsung.

Pihak Rumah BUMN menyatakan bahwa ruang pameran ini berdedikasi untuk mendukung UMKM yang terdaftar, menyediakan platform etalase gratis serta fasilitas pembelian langsung bagi pengunjung. Berbeda dengan status awal sebagai hobi, usaha Piatin kini terorganisir sebagai usaha sampingan tetap. Dengan harga mulai dari dua puluh ribu rupiah tergantung kompleksitas model dan ukuran, Piatin menanganinya dalam satuan maupun bulk. Ia pernah menerima pesanan 500 buah dalam waktu tiga minggu, dengan bantuan tenaga warga di desa tempatnya beroperasi.

Meluasnya kerja sama ini juga memuat program penyuluhan dan pelatihan sebagai bagian dari strategi pengembangan kapasitas BRI. Piatin mengaku memanfaatkan pelatihan digital marketing, optimasi WhatsApp Business, profil bisnis di Google Maps, dan strategi penjualan lanskap membeli online yang diselenggarakan di Rumah BUMN. Ia tidak segan mengambil cuti dari pekerjaan utama demi mengikuti pelatihan tersebut, menyesuaikan usaha dengan persaingan pasar yang semakin kompetitif. Namun, peran Rumah BUMN di luar penyedia ruang saja tidak berhenti di situ.

Ia juga melangkah sebagai mentor bagi pelaku UMKM lain, sering membagi materi pembuatan tas anyaman dan pelatihan dekupras. Setiap pelatihan dikelola secara gratis dan dapat diikuti melalui media sosial, seperti akun Instagram resmi. Kegiatan tambahan termasuk pengangkatan legalitas usaha, perizinan, serta proses sertifikasi halal bagi produk yang masuk kategori makanan atau kedap bahan. Dengan pendekatan menyeluruh, BRI bertujuan membantu para pelaku UMKM bertumbuh, meningkatkan kualitas produk, dan membuka pasar lebih luas.

Pencapaian Piatin menjadi contoh konkret bagaimana sinergi antara UMKM dan lembaga BUMN dapat menciptakan peluang wirausaha. Dari rumah kecil yang awalnya hanya ruang menunggu ketertarikan, kini menjadi titik pusat berbagi ilmunya kepada para pelaku lain. Kemenangan ini tidak hanya terletak pada penjualan proyek besar, tetapi pada jaringan pengetahuan yang terbangun. Piatin menegaskan bahwa keberhasilan tidak hanya diukur dari kuantitas produk, tetapi juga dampak terhadap peningkatan keterampilan warga desa.

Lebih dari sekadar menjual tas, usaha ini turut menumbuhkan rasa percaya diri dan kompetensi kerja nonformal. Ke depan, Piatin berencana memperluas variasi motif dan menambah koleksi produk lain seperti tas rajut dan aksesori jalan. Ia juga berencana menambah tim yang terdiri dari tenaga lokal, sehingga proses produksi dapat lebih efisien. Di sisi lain, Rumah BUMN BRI terus memperbaharui sistem pelatihan dan memperluas jangkauan platform etalase digital.

Kolaborasi ini menjanjikan bahwa produk-produk kerajinan lokal tidak ketinggalan di era digital dan masih memegang nilai traditionalitas yang kuat. Secara keseluruhan, kisah Tiut membawa pesan harapan bagi masyarakat desa. Transformasi produk craft menjadi usaha berkelanjutan menandakan pergeseran menyesuaikan kemampuan teknologi, konektivitas, dan dukungan lintas instansi. Selama masih ada kepercayaan pada proses kreatif dan kerja keras, peluang berkembang sudah tertera di langkah‑langkah konkrit ini





Bolanet / 🏆 20. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

UMKM Tas Anyaman BUMN BRI Perdagangan Digital Pendidikan UMKM

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BP BUMN: Kontribusi BUMN kepada negara capai Rp700 triliun per tahunKepala Badan Pengaturan (BP) BUMN Dony Oskaria menegaskan bahwa badan usaha milik negara (BUMN) tetap menjadi salah satu pilar utama perekonomian nasional ...

Read more »

Potret Kehancuran Usai Badai Gulung Desa, Atap Roboh-Pohon TumbangRumah-rumah warga di desa Komenda mengalami kerusakan cukup parah usai terdampak badai hebat tersebut.

Read more »

Pertemuan DPR dan BUMN Bahas Langkah Stabilisasi Pasar ModalDi tengah IHSG negatif year-to-date, perhatian pada saham BUMN kembali meningkat setelah pertemuan antara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, COO BPI Danantara Dony Oskaria, Hery Gunardi, para Direktur Utama Himbara, BPJS Ketenagakerjaan, sertaseveral BUMN di Jakarta (09/06). Pertemuan membahas langkah strategis menjaga stabilitas pasar modal dan memperkuat kepercayaan investor, termasuk wacana buyback saham BUMN. Direktur Utama BRI Hery Gunardi menilai langkah tersebut mencerminkan keyakinan pada prospek jangka panjang BUMN, khususnya sektor perbankan yangsolid. Hery menekankan kinerja industri perbankan tetap resilien dengan pertumbuhan kredit positif, kualitas aset terjaga, serta likuiditas dan permodalan kuat. BRI berfokus menjaga kualitas aset, memperkuat permodalan dan likuiditas, serta menciptakan nilai tambah berkelanjutan bagi pemegang saham.

Read more »

Buka Peluang Baru dengan Belajar Korean Pie Dubai Coco Pistachio di Kelas Baking Rumah BUMN BRIBeroperasi sejak 2017, Rumah BUMN BRI aktif memberikan pelatihan bagi pelaku UMKM maupun mereka yang belum punya usaha

Read more »