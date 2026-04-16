Phonska Plus Gresik ke Grand Final Proliga 2026 Usai Taklukkan Electric PLN Mobile 3-1

Tim voli putri Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia berhasil mengamankan tiket Grand Final Proliga 2026 setelah mengalahkan Jakarta Electric PLN Mobile dengan skor 3-1 dalam pertandingan final four di GOR Jatidiri, Semarang. Kemenangan ini menegaskan dominasi Phonska Plus sepanjang musim.

Tim voli putri Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia telah resmi memastikan langkahnya ke babak Grand Final Proliga 2026 . Kepastian ini diraih setelah mereka berhasil menundukkan perlawanan sengit dari tim Jakarta Electric PLN Mobile dengan skor akhir 3-1, dalam pertandingan seri terakhir babak final four yang digelar di GOR Jatidiri, Semarang, pada hari Kamis (16/4/2026).

Pelatih Phonska Plus, Alessandro Lodi, mengungkapkan bahwa anak asuhnya sudah menyadari bahwa kemenangan dua set awal sudah cukup untuk mengunci tiket ke babak puncak. Oleh karena itu, Lodi memutuskan untuk memberikan kesempatan bermain kepada tim pelapisnya di set-set berikutnya. Keputusan ini diambil tidak hanya untuk menguji kedalaman skuad, tetapi juga sebagai langkah preventif untuk menghindari cedera pada pemain inti yang telah bekerja keras sepanjang musim. 'Kami mencoba memainkan pemain pelapis, sekaligus menghindari cedera kepada pemain inti,' ujar Lodi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta.

Pernyataan ini disambut dengan sedikit kecemasan oleh salah satu pemain, Geofani, yang sempat merasa deg-degan ketika tim bermain tanpa pemain asing sementara lawan menurunkan kekuatan penuh.

Sementara itu, asisten pelatih sekaligus direktur teknik tim Electric PLN Mobile, Anantachai Yoonprathom, mengakui bahwa timnya telah melakukan evaluasi mendalam sebelum pertandingan. Ia juga memberikan apresiasi tinggi atas performa gemilang yang ditunjukkan oleh Phonska Plus pada laga tersebut. 'Tapi ketika melawan Phonska Plus hari ini semua evaluasi tidak bisa berjalan baik,' kata Anantachai dengan jujur. 'Terus terang hari ini kami mengakui Phonska Plus bermain sangat baik. Padahal kami sudah bersiap segalanya.'

Kemenangan ini tidak hanya sekadar meloloskan Phonska Plus ke Grand Final, tetapi juga menegaskan dominasi mereka sepanjang musim Proliga 2026 dan sekaligus memupus harapan tim Electric PLN Mobile untuk memberikan perlawanan yang lebih gigih di babak final four ini.

Sejak menit awal pertandingan, Phonska Plus langsung menurunkan komposisi pemain terbaiknya. Motor serangan tim yang dipimpin oleh Arnetta Putri tampil sangat memanjakan para penyerangnya, termasuk Medi Yoku dan dua pemain asing andalan mereka, Annie Mitchem serta Oleksandra Bytsenko. Dominasi Phonska Plus sudah terlihat jelas sejak awal laga, dengan langsung memimpin skor 8-4. Tim Electric PLN, yang mengandalkan duet pemain asing mereka, Kara Bajema dan Neriman Ozsoy, sempat memberikan perlawanan dan berhasil menipiskan jarak menjadi 8-9. Namun, rentetan servis yang mematikan dari Bytsenko kembali membuat Phonska Plus menjauh dengan keunggulan 14-10. Meskipun para pemain Electric PLN berupaya keras untuk menekan di pertengahan set, Phonska Plus tetap menunjukkan soliditas pertahanan dan menutup set pertama dengan keunggulan yang signifikan.

Memasuki set kedua, tim Jakarta Electric PLN melakukan perubahan strategi. Mereka tampil lebih agresif dan sempat unggul cukup jauh di awal set, 5-1 hingga 7-3, berkat aksi-aksi impresif dari Bajema. Namun, ketenangan Medi Yoku dan rekan-rekannya perlahan mampu menyamakan kedudukan menjadi 8-8. Pertandingan kemudian berlangsung dengan saling kejar angka yang sangat ketat, mulai dari skor 10-10 hingga 16-16. Momen krusial terjadi saat memasuki poin-poin krusial di akhir set. Phonska Plus yang menunjukkan disiplin lebih baik dalam bertahan berhasil melepaskan diri dari tekanan dan unggul 23-20. Akhirnya, set kedua kembali menjadi milik tim asal Gresik ini dengan skor 25-21.

Dengan keunggulan dua set yang sudah dipastikan, pelatih Alessandro Lodi kembali melakukan rotasi pemain secara besar-besaran di set ketiga. Kesempatan bermain diberikan kepada para pemain pelapis seperti Dhea, Putri Agustin, Bella Sabrina, dan Ajeng. Meski sempat unggul 8-5 di awal set, para pemain muda Phonska Plus mulai merasakan tekanan berat dari skuad inti Electric PLN yang tampil ngotot. Neriman Ozsoy, yang bertekad untuk tidak membiarkan timnya kalah telak, bermain sangat beringas dan berhasil membalikkan keadaan menjadi 16-11. Dominasi tim milik BUMN kelistrikan ini terus berlanjut hingga mereka unggul jauh 24-16, sebelum akhirnya menutup set ketiga dengan kemenangan 25-18.

Meskipun mengalami kekalahan di set sebelumnya, Lodi tetap mempertahankan komposisi pemain pelapisnya untuk bermain di set keempat. Keputusan ini tampaknya menjadi pemicu semangat bagi para pemain muda Phonska Plus. Mereka menunjukkan kepercayaan diri yang memuncak, mampu meredam serangan lawan dengan baik, dan unggul telak 16-9 di pertengahan set. Meskipun jalannya pertandingan sempat terlihat monoton karena dominasi satu pihak, Phonska Plus tetap konsisten menjaga keunggulan hingga kedudukan 23-18. Harapan tim Electric PLN untuk memaksakan pertandingan lebih jauh seakan pupus.

Untuk pertandingan putra yang dijadwalkan pada pukul 16.00 WIB, akan mempertemukan tim Jakarta Garuda Jaya melawan Jakarta Bhayangkara Presisi. Pertandingan ini diharapkan akan menyajikan tontonan menarik bagi para penggemar bola voli Indonesia





