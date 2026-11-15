PHO Tol Palembang-Betung Seksi 3 Dimulai, HKI Serahkan Bagian Proyek

PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) memulai proses Provisional Hand Over untuk segmen Tol Palembang-Betung, menandai penyelesaian konstruksi menuju pengoperasian.

PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) resmi memulai pelaksanaan Provisional Hand Over (PHO) pada proyek pembangunan Jalan Tol Palembang-Betung. Proses serah terima pekerjaan konstruksi ini dilaksanakan secara bertahap pada Kamis hingga Jumat (12-13/11). Langkah strategis ini menandai dimulainya tahap krusial dalam penyelesaian infrastruktur jalan raya tersebut sebelum memasuki masa pemeliharaan resmi.

Tahapan PHO memiliki signifikansi teknis yang mendalam karena mengindikasikan bahwa pekerjaan konstruksi dalam lingkup tertentu telah sepenuhnya selesai. Serah terima ini hanya dilakukan setelah semua elemen memenuhi persyaratan teknis maupun administratif yang ketat sesuai dengan ketentuan kontrak. Bagi pengguna jalan dan pemangku kepentingan, proses ini merupakan jembatan penting menuju Uji Laik Fungsi dan Operasi (ULFO) serta pemenuhan persyaratan kelaikan final.

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Provisional Hand Over Tol Palembang-Betung

PHO pada proyek ini menjadi bagian integral dari proses menuju tahapan Uji Laik Fungsi dan Operasi (ULFO). Prosedur ini memastikan bahwa ruas jalan dapat dioperasikan dengan aman dan memenuhi standar regulasi nasional. Sekitar satu minggu setelah pelaksanaan serah terima, Sekretaris Perusahaan HKI, Resnu Aditya Wuladarman, mengonfirmasi secara resmi bahwa proses ini telah berjalan sesuai jadwal. Konfirmasi tersebut disampaikan pada Minggu (15/11/2026) untuk memberikan transparansi kepada publik mengenai kemajuan proyek strategis nasional.

Detail Proyek PHO dan Lokasi Spesifik

Resnu Aditya Wuladarman menerangkan bahwa pelaksanaan PHO difokuskan pada sejumlah pekerjaan konstruksi yang telah diselesaikan secara tuntas. Lingkup pekerjaan yang diserahterimakan mencakup Jalan Tol Palembang-Betung Seksi 3 Mainroad pada titik Sta 97+000 hingga Sta 111+690. Selain itu, serah terima juga meliputi Gerbang Tol Betung-Jambi Seksi 1A dan Interchange (IC) Betung yang berada di kawasan tersebut.

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HKI memastikan bahwa hasil pekerjaan di area-area tersebut telah memenuhi spesifikasi teknis, standar mutu, dan ketentuan kontrak yang berlaku. Dengan dilaksanakannya PHO ini, perusahaan konstruksi tersebut menegaskan kepatuhannya terhadap standar kualitas yang ketat. Langkah ini merupakan bukti nyata komitmen perusahaan dalam menyelesaikan setiap pekerjaan konstruksi dengan mengedepankan kualitas, keselamatan, dan pemenuhan standar teknis sebagai bagian dari kontribusi perusahaan terhadap pembangunan infrastruktur nasional.

Status Titik Overpass yang Belum Termasuk PHO

Penting untuk dicatat bahwa dua titik overpass yang berada di Sta 99+000 dan Sta 110+000 tidak termasuk dalam lingkup pelaksanaan PHO kali ini. Titik-titik infrastruktur ini akan melalui proses serah terima secara terpisah. Proses serah terima terpisah tersebut akan dilakukan setelah seluruh persyaratan penyelesaian pekerjaan untuk titik-titik spesifik tersebut terpenuhi secara tuntas.

Tidak adanya dua overpass tersebut dalam gelombang PHO pertama tidak mengganggu progres keseluruhan proyek. HKI menegaskan bahwa setiap bagian infrastruktur akan menjalani prosedur verifikasi yang sama ketatanya sebelum diizinkan untuk masuk ke tahap pengoperasian lebih lanjut. Hal ini menunjukkan manajemen proyek yang sistematis dan teliti dalam memastikan keamanan struktural seluruh komponen jalan tol.

Dampak Strategis Tol Palembang-Betung

Jalan Tol Palembang-Betung Seksi 3 Mainroad merupakan salah satu bagian vital dari jaringan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Proyek strategis ini memiliki panjang total sepanjang 14,69 kilometer yang membentang di wilayah Sumatera Selatan. Jalur ini secara efektif menghubungkan Interchange (IC) Pangkalan Balai hingga IC Betung di Kabupaten Banyuasin.

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Sebagai bagian dari jaringan jalan tol trans pulau, proyek ini memainkan peran krusial dalam memperlancar distribusi logistik dan mobilitas penumpang. Penyelesaian tahap PHO oleh HKI merupakan indikator positif bahwa proyek infrastruktur sebesar ini terus bergerak menuju penyelesaian final. Masyarakat dapat mengharapkan dampak positif berupa efisiensi waktu tempuh dan peningkatan konektivitas antar daerah di Sumatera Selatan seiring selesainya tahapan-tahapan berikutnya seperti ULFO.