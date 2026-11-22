PT Hutama Karya Infrastruktur menyerahkan pekerjaan Jalan Tol Palembang-Betung Seksi 3. Proyek strategis Trans Sumatera ini mempersingkat perjalanan warga Sumatera Selatan.

PT Hutama Karya Infrastruktur resmi menyelesaikan serah terima pekerjaan konstruksi Jalan Tol Palembang-Betung untuk Seksi 3 Mainroad. Proses serah terima pertama atau Provisional Hand Over ini dilaksanakan pada Kamis hingga Jumat tanggal 12 hingga 13 November. Penyelesaian ini menandai tahapan krusial dalam proyek infrastruktur nasional yang strategis tersebut.

Detail Penyerahan Pekerjaan Konstruksi

Proyek infrastruktur Jalan Tol Palembang-Betung Seksi 3 Mainroad mencakup ruas jalan dari Station Area 97+000 hingga STA 111+600. Lingkup pekerjaan ini juga mencakup Interchange atau simpang susun Betung di Kabupaten Banyuasin. Direksi perusahaan memastikan bahwa seluruh hasil pekerjaan telah memenuhi spesifikasi teknis, standar mutu, dan ketentuan kontrak yang berlaku.

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Tahapan Provisional Hand Over ini menjadi prasyarat penting sebelum proyek memasuki masa pemeliharaan. Proses ini juga merupakan bagian dari persiapan menuju Uji Laik Fungsi dan Operasi. Pemenuhan persyaratan kelaikan sangat krusial sebelum ruas jalan dapat dioperasikan secara penuh untuk pengguna jalan umum.

Penegasan Direktur Operasi Hutama Karya

Direktur Operasi III Hutama Karya, Defi Adrian, menegaskan bahwa serah terima dilakukan terhadap pekerjaan konstruksi yang telah diselesaikan secara tuntas. Pernyataan resmi ini disampaikan oleh Defi pada Minggu tanggal 22 November 2026. Dirinya menjelaskan bahwa HKI berkomitmen mengedepankan kualitas dan keselamatan dalam setiap penyelesaian pekerjaan.

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Defi Adrian juga mengklarifikasi bahwa dua titik overpass di STA 99+000 dan STA 110+000 belum termasuk dalam lingkup serah terima saat ini. Kedua titik infrastruktur tersebut akan melalui proses serah terima secara terpisah setelah seluruh persyaratan penyelesaian pekerjaan terpenuhi sesuai jadwal.

Dampak Signifikan Bagi Konektivitas Sumatera Selatan

Jalan Tol Palembang-Betung merupakan bagian vital dari jaringan Jalan Tol Trans Sumatera dengan panjang total mencapai 14,69 kilometer. Proyek ini menghubungkan Interchange Pangkalan Balai hingga IC Betung. Keterbukaan ruas tol ini diyakini mampu memperkuat konektivitas logistik antarwilayah di Sumatera Selatan.

Pembangunan ruas tol ini mendukung Asta Cita ke-3 Presiden Prabowo Subianto. Fokus utama program ini adalah melanjutkan pengembangan infrastruktur dan mendorong pemerataan ekonomi. Kehadiran jalan tol ini diharapkan dapat memperlancar distribusi logistik serta membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat lokal.

Percepatan Efisiensi Waktu Tempuh Perjalanan

Operasional penuh ruas tol ini akan mengubah lanskap perjalanan di Sumatera Selatan. Waktu tempuh dari Pangkalan Balai menuju Betung diproyeksikan menjadi hanya 60 hingga 90 menit. Angka ini jauh lebih cepat dibandingkan kondisi sebelumnya yang membutuhkan waktu sekitar 2 jam 30 menit melalui jalan nasional.

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Penghematan waktu tempuh ini memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat dan pelaku usaha. Rute yang lebih efisien mendorong pergerakan barang dan jasa yang lebih cepat. Proyek ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dan kontraktor dalam membangun infrastruktur berbasis kualitas tinggi.