Philippe Diallo, Presiden FFF, mengumumkan pencalonannya untuk Presiden FIFA guna menantang Gianni Infantino dengan dukungan UEFA dan Al-Khelaifi.

Philippe Diallo, Presiden Federasi Sepak Bola Prancis, secara resmi mengumumkan bahwa ia akan maju dalam pemilihan Presiden Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA. Keputusan ini menempatkan dirinya sebagai kandidat yang akan menantang Presiden FIFA saat ini, Gianni Infantino, untuk memperebutkan kursi tertinggi dalam manajemen sepak bola global. Diallo menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar inisiatif pribadi, melainkan hasil dari serangkaian konsultasi mendalam dengan tokoh-tokoh berpengaruh di Eropa.

Dukungan Kunci dari Al-Khelaifi dan UEFA

Nasser Al-Khelaifi, yang menjabat sebagai Presiden Paris Saint-Germain dan Presiden Asosiasi Klub Eropa, memainkan peran krusial dalam mendorong Philippe Diallo untuk terjun ke bursa pemilihan. Laporan menunjukkan bahwa Al-Khelaifi telah melakukan beberapa kali pembicaraan intens dengan Diallo dalam beberapa hari terakhir. Dalam diskusi-diskusi tersebut, ia mendesak Diallo untuk mencalonkan diri dan berani menantang Gianni Infantino.

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Selain Al-Khelaifi, dukungan kuat juga datang dari Aleksander Čeferin, Presiden UEFA. Čeferin secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap pencalonan Philippe Diallo dan memuji kemampuan kandidat asal Prancis tersebut setinggi langit. Pernyataan dan sikap Čeferin ini disampaikan dalam rapat yang digelar pada Senin lalu, mencerminkan keinginan kuat di kalangan sepak bola Eropa untuk menghadirkan pesaing yang kompetitif bagi presiden FIFA saat ini.

Proses Konsultasi dan Keputusan Akhir

Philippe Diallo mengungkapkan rasa bangga atas kepercayaan yang ditunjukkan oleh Nasser Al-Khelaifi dan Aleksander Čeferin. Ia merasa yakin bahwa dukungan tersebut akan membantunya bersaing dalam pemilihan yang akan datang. Inisiatif yang diambil oleh kedua tokoh berpengaruh tersebut memiliki pengaruh yang jelas terhadap keputusan akhir Diallo, yang sebelumnya sempat menimbang berbagai pilihan sebelum memastikan sikapnya.

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Diallo baru saja memberi tahu timnya mengenai keputusan tersebut pada akhir pekan lalu. Kabar ini sempat mengejutkan sebagian orang dekatnya, mengingat langkah ambisius itu diambil setelah serangkaian kontak dan konsultasi yang turut mengubah sikapnya. Langkah ini mendorongnya untuk terjun ke salah satu pertarungan pemilihan paling menonjol di dunia sepak bola saat ini.

Dinamika Politik dan Tantangan Terhadap Infantino

Pencalonan Philippe Diallo menandai adanya gerakan terorganisir dari Eropa untuk menantang Gianni Infantino, yang telah menjabat sebagai Presiden FIFA sejak tahun 2016. Infantino diketahui berambisi untuk terus memimpin federasi internasional tersebut pada periode mendatang. Namun, kehadiran Diallo dengan dukungan tokoh-tokoh berpengaruh di Eropa mencoba menampilkan dirinya sebagai alternatif yang mampu menyaingi posisi Infantino.

Noël Le Graët, mantan Presiden Federasi Sepak Bola Prancis, mengaku terkejut dengan keputusan Philippe Diallo untuk menantang Infantino. Hal ini terutama karena Le Graët memiliki hubungan persahabatan yang erat dengan presiden FIFA tersebut. Meskipun demikian, Le Graët mengungkapkan kekagumannya dan tidak menutup kemungkinan bahwa Diallo memiliki alasan dan argumen kuat yang mendorongnya maju dalam pertarungan bersejarah ini.

Strategi Kampanye dan Faktor Penentu Suara

Philippe Diallo kini bersiap memulai kampanyenya dengan memanfaatkan dukungan terbuka dari UEFA. Ia juga mengandalkan sokongan Nasser Al-Khelaifi, yang memiliki jaringan relasi dan pengaruh luas di dalam ekosistem sepak bola Eropa. Kombinasi dukungan ini dapat memberikan dorongan penting bagi kandidat asal Prancis tersebut dalam menghadapi Gianni Infantino.

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Kompetisi untuk kursi Presiden FIFA tampaknya akan memiliki dimensi yang lebih besar daripada sekadar duel antara dua kandidat. Sikap federasi-federasi nasional serta kemampuan Philippe Diallo dalam menggalang suara dari seluruh dunia akan menjadi faktor terpenting yang menentukan peluangnya untuk mengalahkan Infantino. Persaingan ini menandai babak baru dalam dinamika politik sepak bola global.