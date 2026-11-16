Philippe Diallo Calon Tantang Infantino Presiden FIFA 2027

UEFA mendukung Philippe Diallo lawan Gianni Infantino dalam pemilihan FIFA 2027 di Rabat. Keputusan ini mengejutkan mantan presiden FFF Noël Le Graët.

Federasi Sepak Bola Eropa ( UEFA) secara resmi mengumumkan dukungannya terhadap Philippe Diallo sebagai kandidat untuk menantang Gianni Infantino dalam pemilihan presiden FIFA yang akan diselenggarakan pada tanggal 18 Maret 2027 di Rabat, Maroko. Pengumuman ini menandai momen krusial bagi sepak bola global karena UEFA memilih untuk mendukung kandidat yang dianggap mampu menyaingi kepemimpinan Infantino yang telah berlangsung sejak tahun 2016. Langkah strategis ini mencerminkan perubahan signifikan dalam dinamika kekuasaan di antara petinggi sepak bola Eropa yang merasa perlu memiliki representasi kuat untuk bersaing memperebutkan jabatan tertinggi di badan sepak bola dunia tersebut.

Keputusan pencalonan Philippe Diallo ini memicu reaksi kuat dari kalangan internal Federasi Sepak Bola Prancis (FFF), khususnya dari pendahulunya, Noël Le Graët. Le Graët, yang mantan menjabat sebagai presiden FFF sebelum digantikan oleh Diallo, menyatakan bahwa ia sangat terkejut dengan langkah mantan wakilnya itu. Ketakjuban ini muncul mengingat hubungan personal yang dekat antara Le Graët dengan Gianni Infantino, serta sejarah panjang kolaborasi mereka dalam mengelola sepak bola Prancis dan internasional selama bertahun-tahun sebelum peralihan kekuasaan di tubuh FFF.

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Dinamika Hubungan Personal di Balik Konflik Institusi

Noël Le Graët mengungkapkan keheranannya secara langsung kepada media, bahkan sempat bertanya dengan nada tidak percaya, "Apa kamu bercanda?" Pernyataan tersebut menegaskan betapa sulitnya posisi Diallo dalam menghadapi Infantino, bukan hanya sebagai lawan politik, tetapi juga sebagai sosok yang dijalin oleh ikatan persahabatan pribadi. Le Graët secara terbuka mengakui kekagumannya kepada Infantino, menyebutnya sebagai sahabat yang ia hormati, sehingga konflik potensial antara keduanya terasa semakin paradoksal bagi pengamatan para pengamat sepak bola.

Menurut Le Graët, meskipun Diallo memiliki modal reputasi untuk maju dalam pemilihan tersebut, ada keraguan mengenai strategi atau argumen spesifik yang akan digunakan Diallo untuk meyakinkan konstituen FIFA. Le Graët menyebutkan bahwa ia tidak mengetahui dasar argumen apa yang pegang oleh calon baru FFF tersebut. Ia menilai bahwa posisi yang akan dihadapi Diallo sangatlah berat dan kompleks, mengingat sepak bola modern telah berubah menjadi perpaduan antara olahraga dan bisnis global yang sangat besar.

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Akarnya Konflik Antara Eropa dan Kepemimpinan FIFA

Latihan dari pencalonan Philippe Diallo ini tidak terlepas dari memanasnya ketegangan antara kubu Eropa dan kepemimpinan Gianni Infantino dalam beberapa tahun terakhir. Konflik utama yang memicu ketidakpuasan di kalangan elit sepak bola Eropa adalah proyek komersial bernama "Fifa Forward Enterprise". Proyek ini dirancang untuk memungkinkan keterlibatan investor swasta dalam operasional FIFA, namun akhirnya dibatalkan di tengah gelombang penolakan keras dari berbagai petinggi di Eropa.

Kritik tajam dari pihak Eropa bermula dari kekhawatiran bahwa proyek tersebut dapat mengancam integritas atau independensi federasi sepak bola nasional dan regional. Penolakan terhadap proyek komersial ini menjadi simbol dari perbedaan pandangan mendasar mengenai arah pengelolaan FIFA di bawah kepemimpinan Infantino. Bagi kubu Eropa, pendekatan yang terlalu berorientasi komersial ini dianggap mengabaikan nilai-nilai tradisional dan kolaboratif dalam olahraga sepak bola, sehingga memperkuat dorongan untuk mencari alternatif kepemimpinan yang lebih responsif terhadap aspirasi Eropa.

Profil Kandidat dan Persiapan Menuju Pemilihan 2027

Philippe Diallo saat ini berusia 63 tahun dan telah memimpin Federasi Sepak Bola Prancis (FFF) sejak Januari 2023. Karier kepemimpinan Diallo dimulai sebagai presiden interim sebelum akhirnya terpilih secara resmi pada Juni 2023. Prestasinya dalam mengonsolidasikan posisi di tingkat nasional terkonfirmasi kembali ketika ia terpilih untuk masa jabatan baru selama empat tahun pada Desember 2024, menjadikannya figur yang stabil dan berwenang untuk mewakili kepentingan Prancis di kancah internasional.

Pengakuan dari UEFA memberikan legitimasi politik yang signifikan bagi Diallo sebelum masa kampanye pemilihan yang akan berlangsung hampir dua tahun lagi. Dengan dukungan resmi dari badan pengatur sepak bola benua biru, Diallo diharapkan dapat memanfaatkan jaringan politik yang luas di antara federasi anggota UEFA. Hal ini menjadi strategi penting untuk mengumpulkan suara yang dibutuhkan guna mendongkrak peluang kemenangannya melawan incumbent, Gianni Infantino, dalam pertarungan di Rabat tahun depan.

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Perjalanan Philippe Diallo menuju kursi kepresidenan FIFA akan diwarnai oleh tantangan besar dalam mengubah peta kekuatan global. Sementara kubu Eropa berupaya mencari sosok yang mampu membawa perubahan signifikan dalam tata kelola FIFA, Diallo harus mampu merumuskan visi yang jelas dan meyakinkan. Pilihan untuk terjun ke arena ini menempatkan Diallo di garis depan pertarungan politik sepak bola terbesar saat ini, dengan semua mata tertuju pada bagaimana ia akan merespons kritik dan membangun aliansi strategis di antara federasi-federasi anggota FIFA.