Philadelphia 76ers Berhasil Membalikkan Keadaan, Menyingkirkan Boston Celtics di Playoff NBA 2026

Philadelphia 76ers sukses membalikkan keadaan dari defisit 1-3 dan mengalahkan Boston Celtics dengan skor 109-100 pada Gim 7 Playoff NBA 2026. Kemenangan ini menjadi pencapaian bersejarah bagi 76ers sebagai tim pertama yang berhasil menang seri 4-3 setelah tertinggal 1-3. Joel Embiid dan Tyrese Maxey menjadi tokoh kunci dalam kemenangan ini. Selanjutnya, 76ers akan menghadapi New York Knicks di Semifinal Wilayah Timur.

Pemain Philadelphia 76ers Joel Embiid menjadi pembeda dalam kemenangan timnya atas Boston Celtics di Playoff NBA 2026. X/@Sixers Jakarta (ANTARA) - Philadelphia 76ers sukses menyingkirkan Boston Celtics dari putaran pertama playoff NBA Wilayah Timur seusai bangkit dari ketertinggalan 1-3 dan melunasinya dengan menang 109-100 pada Gim 7 untuk mengunci kemenangan seri 4-3 di Boston, Amerika Serikat, Minggu WIB.

Kemenangan ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Philadelphia sebagai salah satu tim yang berhasil membalikkan keadaan dari defisit 1-3 menjadi pemenang seri playoff NBA. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan tandang Gim 7 pertama mereka sejak 1982. Kami punya kesempatan mengalahkan mereka tiga tahun lalu, tapi tidak berhasil.

Kali ini kami datang dan menyelesaikannya, kata bintang 76ers Tyrese Maxey selepas Gim 7 seperti dikutip dari laman NBA. 76ers yang merupakan tim peringkat ketujuh, selanjutnya akan menghadapi tim peringkat ketiga New York Knicks pada Gim 1 Semifinal Wilayah Timur yang dijadwalkan berlangsung Selasa (5/5). Tuan rumah bermain tanpa Jayson Tatum yang absen akibat masalah lutut kiri. Kondisi itu baru diketahui menjelang pertandingan sehingga Celtics harus melakukan perubahan besar pada susunan pemain inti mereka.

Sementara itu, Derrick White menambahkan 26 poin. Namun, mereka kembali kesulitan dalam akurasi tembakan tiga angka dengan hanya mengkonversi 13 dari 49 percobaan. Dia memberi tekanan besar kepada kami, katanya. Philadelphia mengontrol jalannya pertandingan hampir sepanjang laga dengan hanya tertinggal selama 31 detik.

Keunggulan lima poin saat turun minum sempat diperlebar menjadi 18 poin pada kuarter ketiga. Celtics sempat mendekat di kuarter keempat setelah mencatat laju 16-4 untuk memangkas ketertinggalan menjadi satu poin, 92-91. Namun, Sixers kembali menjauh setelah Maxey mencetak poin penting.





