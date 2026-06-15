PHE Capai Produksi di Atas 1 Juta BOEPD, Temukan Cadangan Baru 1 Miliar BOE

PT Pertamina Hulu Energi berhasil mempertahankan produksi migas di atas satu juta BOEPD pada 2025, menambah cadangan terbukti 314 juta BOE. Pencapaian ini didukung aktivitas eksplorasi, pengembangan lapangan, dan kolaborasi lintas perusahaan.

PT Pertamina Hulu Energi (PHE) menunjukkan pencapaian positif di tahun 2025 dengan berhasil mempertahankan produksi migas di atas satu juta barel setara minyak per hari (BOEPD).

Pada rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) tanggal 10 Juni 2026, PHE menginformasikan realisasi produksi migas mencapai 1,032 juta barel setara minyak per hari, terbagi antara produksi minyak 556 ribu barel per hari dan gas 2,757 juta kaki kubik per hari. Pencapaian ini didukung oleh berbagai aktivitas pengembangan, termasuk penyelesaian 887 sumur eksploitasi, workover 1.288 sumur, serta layanan sumur pada lebih dari 37 ribu sumur sepanjang tahun.

PHE selain menjaga produksi juga menambah aktifitas eksplorasi, menuntaskan 20 sumur eksplorasi, survei seismik 2D sepanjang 2.931 kilometer serta survei 3D seluas 855 kilometer persegi. Hasil eksplorasi menghasilkan penemuan sumber daya kontingen (2C) sebesar 1.097,43 juta barel setara minyak serta tambahan cadangan terbukti (P1) 314 juta barel setara minyak, sebagian melalui merger dan akuisisi aset di Aljazair melalui proyek MLN Phase 5 di Blok 405a.

Laba bersih perusahaan mencapai USD 2,175 miliar sepanjang 2025, yang mencerminkan kontribusi berbagai entitas di bawah naungan PHE, baik di wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, maupun operasi internasional. Seorang Corporate Secretary PHE, Hermansyah Y Nasroen, menilai pencapaian ini menegaskan keberhasilan perusahaan menjaga keseimbangan antara peningkatan produksi dan peningkatan cadangan jangka panjang. Ia menekankan hubungan erat perusahaan dengan para mitra, pekerja, pemerintah, dan pemangku kepentingan lain yang berperan penting dalam mencapai target.

PHE juga menyoroti pentingnya fasilitas ruang layanan eksplorasi dan produksi (E&P) dan dukungan dari perusahaan lain seperti Elnusa, Badak LNG, serta Pertamina Drilling Service Indonesia. Kolaborasi lintas sektor ini memungkinkan PHE tidak hanya mempertahankan produksi sepanjang tahun 2025 tetapi juga memperkuat basis cadangan energi nasional, sekaligus memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi sektor migas di Indonesia. Data tentang produksi, eksplorasi, dan cadangan menunjukkan bahwa PHE hadir sebagai pemain kunci dalam menjaga ketahanan energi nasional.

Dengan menunjukkan pencapaian yang signifikan ini, PT Pertamina Hulu Energi (PHE) menegaskan komitmennya terhadap kebijakan ketahanan energi Indonesia, sekaligus membawa berkat bagi sektor minyak dan gas dengan lapangan produksi yang kuat dan cadangan yang terus ditambah. Pencapaian ini juga diharapkan menjadi contoh bagi industri migas dalam sejajar antara pertumbuhan bisnis dan keberlanjutan lingkungan sekaligus menjaga keseimbangan fiskal





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Pertamina Hulu Energi Produksi Migas Cadangan Terbukti Eksplorasi Migas Ketahanan Energi

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