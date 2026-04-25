PGRI Jateng Tekan Pemerintah Standarisasi Gaji PPPK Paruh Waktu

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Tengah mendesak pemerintah untuk segera menyamakan gaji guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu dengan gaji guru PPPK penuh waktu. Menurut Ketua PGRI Jateng, Muhdi, banyak guru PPPK paruh waktu yang masih menerima gaji di bawah Rp500 ribu per bulan dan bahkan tidak mendapatkan tunjangan hari raya (THR). Kondisi ini dianggap tidak adil dan menurunkan motivasi para guru.

SEMARANG – Sampai saat ini belum ada standardisasi gaji bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( PPPK ) Paruh Waktu, padahal mereka merupakan bagian dari tenaga kerja pemerintah.

Di mayoritas pemerintah daerah, gaji PPPK Paruh Waktu masih jauh dari kata layak. Banyak di antaranya, termasuk guru PPPK Paruh Waktu, hanya menerima gaji dalam kisaran ratusan ribu rupiah per bulan. Bahkan, tidak sedikit yang mendapatkan gaji di bawah Rp500 ribu per bulan. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Tengah menegaskan pentingnya standardisasi gaji bagi guru PPPK, khususnya bagi mereka yang berstatus paruh waktu.

Ketua PGRI Jawa Tengah, Muhdi, menyatakan bahwa seluruh guru honorer telah diangkat menjadi PPPK, namun masih banyak yang berstatus paruh waktu dengan penghasilan yang tidak sama. Menurutnya, standar gaji sudah ada untuk guru SMA dan SMK, tetapi untuk guru di tingkat kabupaten/kota (SD-SMP) masih banyak yang belum memiliki standar. Hal ini disampaikan saat Konferensi Kerja II PGRI Jawa Tengah Masa Bakti XXIII 2026 di Semarang, Sabtu (25/4).

Lebih dari itu, Muhdi yang juga anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dapil Jawa Tengah mengungkapkan bahwa ada guru PPPK paruh waktu yang bahkan tidak menerima tunjangan hari raya (THR). Kondisi ini dianggap ironis, karena pemerintah sendiri mendorong perusahaan swasta untuk memberikan gaji minimal sebesar upah minimal kabupaten/kota (UMK) kepada karyawan. PGRI Jawa Tengah juga mengajukan permintaan kepada pemerintah untuk segera menyamakan gaji guru PPPK paruh waktu dengan gaji guru PPPK penuh waktu.

Hal ini bertujuan untuk memastikan adilnya penghasilan bagi semua guru, terlepas dari status ketenagakerjaan mereka. Selain itu, Muhdi juga menambahkan bahwa standardisasi gaji ini penting untuk meningkatkan motivasi dan kualitas pengajaran di sekolah-sekolah. Tanpa adanya standar gaji yang jelas, banyak guru PPPK paruh waktu yang merasa tidak dihargai dan bahkan mempertimbangkan untuk meninggalkan profesi pengajar.

Oleh karena itu, PGRI Jawa Tengah berharap pemerintah dapat segera mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah ini dan memberikan perlindungan sosial yang lebih baik bagi para guru PPPK paruh waktu. Selain itu, Muhdi juga menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan untuk memberikan fasilitas tambahan, seperti asuransi kesehatan dan pensiun, bagi guru PPPK paruh waktu. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan loyalitas para guru terhadap profesi mereka





