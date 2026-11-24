PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk memperluas pasokan gas bumi ke GRAMM Hotel dan GETS Premiere di Yogyakarta. Inisiatif ini mendukung efisiensi operasional sektor perhotelan dengan energi yang lebih ramah lingkungan dan andal.

PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk ( PGN) secara resmi memperluas jangkauan pemanfaatan gas bumi ke sektor komersial di wilayah Yogyakarta. Langkah strategis ini dilaksanakan dengan menyalurkan gas bumi ke dua properti perhotelan ternama, yaitu GRAMM Hotel by Ambarukmo dan GETS Premiere. Inisiatif tersebut merupakan bagian dari upaya jangka panjang PGN dalam menghadirkan solusi energi yang tidak hanya efisien dan praktis, tetapi juga lebih ramah lingkungan bagi pelanggan dari berbagai sektor industri.

Mekanisme Pasokan Energi untuk Operasional Hotel

Sugianto Eko Cahyono, sebagai Area Head PGN Semarang, menegaskan bahwa komitmen perusahaan adalah menghadirkan layanan gas bumi yang mampu menjawab kebutuhan energi spesifik pelanggan. Penyaluran gas bumi ini dirancang khusus untuk mendukung kebutuhan energi hotel dalam menjalankan aktivitas operasional sehari-hari. Fokus utama implementasi ini adalah memastikan ketersediaan pasokan energi yang stabil untuk fasilitas kritikal hotel. Hal ini mencakup dukungan penuh untuk kitchen (dapur besar) dan unit laundry hotel yang membutuhkan pasokan energi panas dan uap secara kontinu. PGN telah mengatur skema penyaluran yang memastikan kebutuhan operasional hotel dapat terpenuhi tanpa gangguan signifikan.

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Volume Suplai untuk Hotel GRAMM dan GETS Premiere

Dalam implementasi teknisnya, PGN menyalurkan gas bumi dengan kapasitas spesifik untuk masing-masing hotel guna memenuhi kebutuhan operasional mereka. Untuk Hotel GETS Premiere Yogyakarta, PGN menyediakan pasokan gas bumi sebesar 1.000 m3 per bulan. Volume ini dialokasikan secara khusus untuk mendukung operasional hotel, dengan penekanan pada fasilitas kitchen dan laundry yang merupakan komponen penghasil biaya energi tertinggi. Sementara itu, GRAMM Hotel mendapatkan jatah pasokan yang lebih besar, yakni hingga 2.000 m3 per bulan. Peningkatan kebutuhan energi pada GRAMM Hotel ini didorong oleh pertumbuhan aktivitas bisnis dan standar layanan yang terus meningkat. Pemanfaatan gas bumi oleh kedua hotel tersebut diharapkan dapat menciptakan kebutuhan energi operasional yang lebih efisien dan andal dibandingkan sumber energi konvensional.

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Strategi CNG Clustering dan Aksesibilitas Pasar

Perluasan pemanfaatan gas bumi di sektor komersial di Yogyakarta merupakan salah satu langkah strategis PGN dalam meningkatkan aksesibilitas dan utilisasi gas bumi. Pendekatan ini menargetkan berbagai segmen pelanggan yang sebelumnya mungkin belum terjangkau oleh jaringan pipa utama. PGN menerapkan skema CNG Clustering (Compressed Natural Gas Clustering) dalam pengembangan layanannya. Skema ini memungkinkan pengembangan layanan gas bumi menjadi lebih fleksibel namun tetap mempertahankan tingkat keandalan tinggi bagi masyarakat dan pelaku usaha. Sugianto Eko Cahyono menjelaskan bahwa model ini memberikan alternatif energi yang efisien sekaligus memberikan nilai tambah dalam pengelolaan bisnis perhotelan. Dengan karakteristik pasokan yang disalurkan melalui jaringan pipa, gas bumi menawarkan kemudahan praktis yang sulit ditandingi oleh bentuk energi lain.

Komitmen PGN terhadap Energi Transisi Nasional

Pemanfaatan gas bumi di sektor perhotelan diakui sebagai salah satu peluang besar dalam pengembangan pasar gas bumi. Kebutuhan energi yang mendukung aktivitas bisnis serta layanan kepada masyarakat di Yogyakarta terus tumbuh seiring dengan perkembangan pariwisata. PGN senantiasa mengedepankan pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan pelanggan, mulai dari penyediaan pasokan awal hingga dukungan teknis dan operasional berkelanjutan. Melalui pengembangan pemanfaatan gas bumi di sektor komersial, PGN berkomitmen kuat untuk memperkuat peran gas bumi. Gas bumi diposisikan sebagai salah satu energi transisi penting yang mendukung aktivitas ekonomi dan meningkatkan ketahanan energi nasional secara menyeluruh.