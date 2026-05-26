PGN Pertahankan DPR 80% dan Tingkatkan CAPEX 2026 untuk Pengembangan Infrastruktur Gas

PGN mengumumkan dividen tunai US$172,29 juta (Rp3,04 triliun) setara 80% laba bersih, sambil meningkatkan belanja modal menjadi USD 353 juta pada 2026 untuk memperkuat jaringan pipa, LNG, dan proyek energi transisi. Kebijakan ini mencerminkan komitmen terhadap pemegang saham, pertumbuhan berkelanjutan, dan ketahanan energi nasional.

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) mengumumkan hasil keuangan semester pertama tahun 2022 pada Kamis, 22 September 2022, sekaligus menyampaikan kebijakan dividen yang konsisten untuk tahun buku 2025.

Dividen tunai yang dibayarkan sebesar US$ 172,29 juta atau kira‑kira Rp 3,04 triliun dengan kurs tengah Bank Indonesia Rp 17.673 per dolar, setara dengan 80 persen dari laba bersih yang dapat diatribusikan kepada entitas induk. Keputusan mempertahankan dividend payout ratio (DPR) sebesar 80 persen mencerminkan komitmen PGN dalam menyeimbangkan imbal hasil bagi pemegang saham serta keberlanjutan pertumbuhan bisnis jangka panjang, mengingat kualitas cash flow, disiplin keuangan, dan kekuatan fundamental perusahaan di tengah dinamika industri energi global.

Corporate Secretary PGN, Fajriyah Usman menegaskan bahwa kebijakan dividen yang konsisten tetap dijalankan sambil menjaga fleksibilitas keuangan untuk mendukung agenda pengembangan infrastruktur gas bumi nasional. PGN menilai prospek jangka panjang bisnis gas bumi domestik tetap positif seiring meningkatnya kebutuhan energi nasional dan peran gas bumi sebagai energi transisi. Perusahaan terus menjaga keandalan operasional lewat pengelolaan portofolio gas berbasis pipa dan LNG secara adaptif, optimalisasi infrastruktur, serta efisiensi operasional dan keuangan.

"Ke depan, PGN akan terus menjalankan strategi pertumbuhan yang prudent dengan tetap menerapkan disiplin keuangan dan menciptakan nilai jangka panjang bagi pemegang saham," tegas Fajriyah. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tahun ini, para pemegang saham menyetujui sejumlah agenda strategis, termasuk penggunaan laba bersih, perubahan anggaran dasar, penetapan auditor, serta rencana pengembangan bisnis dan tata kelola perusahaan.

PGN, sebagai sub holding gas Pertamina, mengalokasikan belanja modal (CAPEX) sebesar USD 353 juta pada tahun 2026, meningkat sekitar 14 persen dibandingkan 2025. Alokasi tersebut ditujukan untuk memperkuat infrastruktur gas bumi terintegrasi, mendukung ketahanan energi nasional, dan mengoptimalkan peran gas sebagai energi transisi. Direktur Utama Arief Kurnia Risdianto menambahkan bahwa strategi 2026 akan berfokus pada pertumbuhan terintegrasi, kredibel, dan berkelanjutan, termasuk penguatan operasional, konsolidasi portofolio, serta ekspansi bisnis bernilai tambah secara selektif.

Proyek prioritas mencakup perluasan jaringan gas rumah tangga di Sumatera dan Jawa, pembangunan pipa Tegal‑Cilacap, perpanjangan pipa Sei Mangkei, serta pengembangan terminal regasifikasi di Jawa Timur. Semua langkah ini mendukung visi PGN untuk menyediakan energi yang lebih dekat, andal, dan ramah lingkungan bagi masyarakat dan pelanggan industri di Indonesia





