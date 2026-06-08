PGEO Raup Pendanaan Internasional Selepas Tiga Proyek Masuk Green Book 2026

PGEO memperoleh dukungan pinjaman US$477,87 juta untuk tiga proyek panas bumi setelah berhasil masuk dalam Green Book 2026, meningkatkan laba, pendapatan, dan produksi listrik, serta memperkuat posisi dalam transisi energi nasional.

PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) memperoleh dukungan pendanaan internasional berkat tiga proyeknya yang berhasil masuk dalam Green Book 2026 , daftar prioritas pinjaman luar negeri yang disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Direktur Utama PGEO, Ahmad Yani, menegaskan bahwa masuknya proyek‑proyek tersebut ke dalam Green Book merupakan pengakuan atas kesiapan teknis, finansial, lingkungan, dan kelembagaan yang diperlukan untuk melangkah ke tahap pengembangan selanjutnya. Ia menambahkan bahwa pencapaian ini memperkuat kepercayaan investor terhadap prospek bisnis PGEO dan membuka peluang akses ke sumber pendanaan internasional yang dapat menurunkan cost of debt serta meningkatkan keekonomian proyek dalam jangka panjang.

Berdasarkan laporan keuangan per 31 Maret 2026, PGEO mencatatkan laba bersih sebesar US$43,90 juta, meningkat 40 persen dibandingkan US$31,35 juta pada tahun sebelumnya. Pendapatan perusahaan juga naik 14,8 persen menjadi US$116,56 juta. Pada tahun 2025 perusahaan mencetak produksi listrik panas bumi tertinggi dalam sejarah, yaitu 5.095 GWh, dan pada kuartal I‑2026 produksi meningkat 15,22 persen YoY menjadi 1.370 GWh.

Tren positif ini sejalan dengan strategi perusahaan untuk mengembangkan kapasitas panas bumi hingga 3 GW melalui serangkaian proyek baru yang kini telah mendapatkan komitmen pendanaan luar negeri. Ketiga proyek yang masuk Green Book meliputi PLTP Lumut Balai Unit 3 (55 MW) dengan pinjaman US$158,86 juta dari JICA, PLTP Lumut Balai Unit 4 (55 MW) dengan pinjaman US$148,97 juta dari JICA, serta PLTP Lahendong Unit 7‑8 (50 MW) dengan pinjaman US$170,04 juta dari World Bank.

Total nilai pinjaman yang tercatat dalam Green Book 2026 mencapai US$477,87 juta. Proyek‑proyek ini berada dalam skema on‑lending concessional loan, menawarkan suku bunga yang lebih atraktif dan tenor yang panjang. Kedua PLTP Lumut Balai berlokasi di Kabupaten Muara Enim dan Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, dan keduanya telah memiliki Power Purchase Agreement (PPA) serta tercantum dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 202‑2034, yang menambah kepastian komersial.

Dengan dukungan pendanaan ini, PGEO optimis dapat mempertahankan struktur keuangan yang sehat, mempercepat realisasi proyek, dan berkontribusi pada agenda transisi energi bersih nasional.





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