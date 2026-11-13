PGEO Komitmen Penuhi Free Float Saham di 12,5 Persen pada Maret 2027

PT Pertamina Geothermal Energy Tbk menjamin pemenuhan target free float minimal 12,5 persen pada Maret 2027 demi memperkuat tata kelola dan kepatuhan pasar modal.

PT Pertamina Geothermal Energy Tbk atau yang terdaftar dengan kode saham PGEO di Bursa Efek Indonesia menyatakan komitmennya untuk memenuhi ketentuan minimum porsi saham publik atau free float sebesar 12,5 persen pada bulan Maret 2027. Target tersebut merupakan bagian dari strategi jangka panjang perusahaan untuk memastikan kepatuhan penuh terhadap regulasi pasar modal yang berlaku.

Target Penambahan Free Float Saham

Komitmen ini tidak berhenti pada satu tahun, karena perusahaan juga berencana untuk meningkatkan porsi free float menjadi 15 persen pada tahun 2028. Langkah strategis ini diambil secara bertahap oleh manajemen untuk menjaga stabilitas struktur kepemilikan saham dan memastikan likuiditas yang memadai bagi investor ritel maupun institusional di pasar sekunder.

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Posisi Strategis Manajemen Keuangan

Fransetya Hasudungan Hutabarat, Direktur Keuangan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk, menjelaskan bahwa keputusan ini merupakan bagian integral dari upaya perseroan dalam menjaga kepatuhan terhadap ketentuan pasar modal sekaligus memperkuat tata kelola perusahaan yang baik atau dikenal juga dengan istilah tata kelola perusahaan yang baik.

Fransetya menekankan bahwa fundamental bisnis perusahaan saat ini terbukti sangat solid dan tangguh. Hal ini tercermin jelas dari kinerja operasional dan keuangan yang terus menunjukkan pertumbuhan positif hingga kuartal ketiga tahun 2026, memberikan fondasi yang kuat bagi rencana ekspansi kepemilikan publik di masa depan.

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Kinerja Operasional dan Energi Panas Bumi

Sebagai landasan utama bagi optimisme manajemen, kinerja operasional PT Pertamina Geothermal Energy Tbk mencatatkan angka yang sangat impressive. Hingga kuartal ketiga tahun 2026, produksi listrik panas bumi dari perusahaan mencapai total 4.114 gigawatt hour, yang menunjukkan pertumbuhan sebesar 9,79 persen secara tahunan atau year on year.

Salah satu indikator kunci efektivitas operasional adalah tingkat faktor kapasitas yang mencapai angka 98,51 persen. Angka ini secara signifikan melampaui target operasional yang ditetapkan sebesar 92,20 persen, membuktikan bahwa infrastruktur dan teknologi yang digunakan perusahaan beroperasi dengan efisiensi maksimal.

Pertumbuhan Keuangan dan Laba Bersih

Kinerja operasional yang superior turut menopang pertumbuhan keuangan perseroan secara langsung. Sepanjang periode Januari hingga September 2026, PT Pertamina Geothermal Energy Tbk membukukan laba bersih sebesar USD 126,62 juta. Jumlah ini menunjukkan peningkatan yang signifikan sebesar 21,45 persen dibandingkan dengan laba bersih pada periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya sebesar USD 104,26 juta.

Di sisi pendapatan, total pendapatan perusahaan juga tumbuh sebesar 10,46 persen. Pendapatan ini menyentuh angka USD 352,20 juta, naik dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya yang tercatat sebesar USD 318,86 juta. Pertumbuhan pendapatan ini menjadi indikator positif bahwa permintaan pasar terhadap energi panas bumi terus meningkat.

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Margin Profitabilitas yang Meningkat Tajam

Peningkatan profitabilitas perusahaan juga tercermin dari laporan laba usaha yang mengalami pertumbuhan sebesar 17,44 persen. Laba usaha tercatat sebesar USD 186,26 juta, menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengoptimalkan biaya operasional demi mendapatkan keuntungan maksimal. Margin laba bersih perusahaan juga mengalami perbaikan dari 32,70 persen menjadi 35,95 persen.

Kinerja positif yang berkelanjutan ini menjadi landasan bagi manajemen untuk menjaga momentum pertumbuhan di masa mendatang. Dengan memiliki basis keuangan yang sehat dan komitmen yang jelas terhadap regulasi, perusahaan optimis dapat terus menciptakan nilai jangka panjang bagi para pemegang saham dan stakeholders lainnya.