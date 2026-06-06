PGE Sukses Amankan Pendanaan Internasional Rp8,61 Triliun untuk Tiga Proyek PLTP Strategis

PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) mengumumkan keberhasilan mendapatkan pendanaan internasional senilai 477,87 juta dolar AS untuk proyek PLTP Lumut Balai Unit 3-4 dan Lahendong Unit 7-8 melalui skema concessional loan. Pendanaan ini diharapkan mempercepat pengembangan energi geothermal bersih dan meningkatkan pasokan listrik rendah emisi di Indonesia. Proyek-proyek tersebut telah terdaftar dalam Green Book 2026 dan sejalan dengan kinerja keuangan positif perusahaan.

PT Pertamina Geothermal Energy Tbk ( PGE ) baru saja mengumumkan keberhasilan mengamankan pendanaan internasional senilai 477,87 juta dolar AS atau sekitar Rp8,61 triliun untuk tiga proyek strategis.

Pendanaan ini diperoleh melalui skema on-lending dengan pembiayaan concessional loan yang menawarkan suku bunga lebih atraktif dan tenor lebih panjang. Dana tersebut dialokasikan untuk proyek PLTP Lumut Balai Unit 3 dan 4, serta PLTP Lahendong Unit 7-8. Proyek-proyek ini diharapkan beroperasi pada perturbations 2030 hingga 2032. Proyek tersebut telah terdaftar dalam Green Book 2026 yang disusun oleh Kemensekan PPN/Bappenas, menandakan kesiapan teknis dan finansial yang memadai.

Pencapaian ini sejalan dengan kinerja keuangan positif PGE, di mana laba bersih kuartal pertama 2026 naik 40 persen menjadi 43,90 juta dolar AS dan produksi listrik缺血第一季度 2026 meningkat 15,22 persen. PGE menargetkan pengembangan kapasitas geothermal hingga tiga gigawatt melalui peta jalan perusahaan. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) juga berperan penting dalam akselerasi proyek PLTP untuk mencapai target kapasitas 5,2 GW pada 2034. Dukungan pendanaan datang dari lembaga keuangan internasional seperti Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Bank Dunia





merdekadotcom / 🏆 36. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

PGE Panas Bumi Pendanaan Internasional PLTP Green Book

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

PU: Proyek Tol Getaci dapat Fasilitas Penyiapan Proyek dari KemenkeuKementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkapkan proyek Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap atau Getaci mendapatkan Fasilitas Penyiapan Proyek atau Project ...

Read more »

Donald Trump Mengumumkan Paket Pendanaan Sebesar US$ 700 Juta untuk Industri Batu BaraPresiden AS Donald Trump mengumumkan paket pendanaan sebesar US$ 700 juta untuk menghidupkan kembali industri batu bara di AS. Paket ini bertujuan untuk menurunkan harga energi dan biaya hidup bagi warga AS. Trump menggunakan Undang-Undang produksi pertahanan untuk membiayai inisiatif ini.

Read more »

PT Pertamina Geothermal Energy Tbk Mendapatkan Dukungan Pendanaan InternasionalPT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) atau PGE mendapatkan dukungan pendanaan internasional berkat proyek strategis panas bumi miliknya. Pendanaan ini diperoleh setelah tiga proyek Perseroan masuk ke dalam Green Book 2026 yang diterbitkan Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas).

Read more »

3 Proyek Panas Bumi PGE Masuk Green Book 2026, Peroleh Pendanaan USD 477,87 JutaTiga proyek panas bumi PGE masuk Green Book 2026 dan dapat pendanaan USD 477,87 juta. Proyek ini dorong energi terbarukan dan tambahan kapasitas besar

Read more »