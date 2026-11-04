PGE dan PLN Targetkan Tanda Tangan PPA Desember 2026

PT Pertamina Geothermal Energy dan PLN menargetkan penandatanganan PPA Desember 2026 untuk proyek Ulubelu dan Lahendong yang menambah kapasitas 45 MW.

PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) menetapkan Desember 2026 sebagai bulan penandatanganan Perjanjian Jual Beli Listrik (Power Purchase Agreement atau PPA) bersama PT PLN (Persero). Kesepakatan strategis ini mencakup dua proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) berbasis teknologi co-generation yang berlokasi di Sulawesi Utara dan Aceh.

Rincian Proyek dan Kapasitas Pembangkit

Kedua proyek yang menjadi fokus perjanjian adalah PLTP Ulubelu Bottoming Unit di Provinsi Aceh dan PLTP Lahendong Bottoming Unit 1 di Sulawesi Utara. Kapasitas gabungan dari kedua unit pembangkit ini ditargetkan mencapai total 45 MW. PLTP Ulubelu Bottoming Unit dirancang dengan kapasitas instalasi sebesar 30 MW, sedangkan PLTP Lahendong Bottoming Unit 1 memiliki kapasitas sebesar 15 MW.

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Proyek co-generation ini menggunakan teknologi yang lebih optimal untuk memanfaatkan panas bumi secara lebih efisien. Sinergi antara PGE dan PLN dalam proyek eksisting ini merupakan bagian dari akselerasi pengembangan energi bersih yang didukung oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia). Pengembangannya juga selaras dengan Nota Kesepahaman (MoU) yang ditandatangani oleh PT Pertamina dan PT PLN pada Agustus 2025 untuk 19 proyek dengan total kapasitas 530 MW.

Status Negosiasi dan Peran Tim Hukum

Edwil Suzandi, Direktur Eksplorasi dan Pengembangan PGE, menegaskan bahwa rangkaian pembahasan substantif mengenai PPA telah diselesaikan dengan tuntas. Proses yang kini sedang berlangsung diarahkan pada tahap teknis finalisasi dokumen oleh tim hukum. Tim hukum PGE bekerja sama dengan tim hukum PLN serta PLN IP sedang melakukan proofreading perjanjian jual beli listrik.

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Tahap proofreading ini difokuskan pada penyesuaian kata-kata dan kesesuaian bahasa dalam naskah perjanjian. Hal tersebut menunjukkan bahwa seluruh hal-hal yang bersifat material dan fundamental telah disepakati oleh kedua belah pihak. Edwil menyebutkan bahwa proses ini hanya merupakan bentuk penyempurnaan administratif sebelum penandatanganan resmi dilakukan.

Pencapaian Strategis dan Dampak Industri

Penandatanganan PPA untuk proyek Ulubelu dan Lahendong ini akan menjadi perjanjian jual beli listrik terbaru bagi PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. Peristiwa ini menandai berakhirnya periode lebih dari 10 tahun sejak PGE terakhir kali memiliki PPA baru. Edwil Suzandi mengungkapkan bahwa pencapain ini merupakan sebuah prestasi dan kebanggaan tersendiri bagi manajemen PGE.

Keberhasilan menandatangani PPA di akhir tahun 2026 diharapkan dapat menutup tahun fiskal dengan hasil yang positif. Perjanjian ini akan memperkuat portofolio energi terbarukan nasional dengan menambah kapasitas pembangkit listrik berbasis panas bumi. Langkah ini juga menegaskan komitmen Indonesia dalam mewujudkan transisi energi yang lebih berkelanjutan dan andal di masa depan.