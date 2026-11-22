Peugeot Motocycles resmi hadir di Indonesia melalui PT Permata Otomotif Indonesia dengan skuter premium baru di IMOS 2026.

Peugeot Motocycles resmi kembali memasuki pasar otomotif Indonesia melalui kemitraan strategis dengan PT Permata Otomotif Indonesia sebagai Agen Tunggal Pemegang Merek atau ATPM. Langkah besar ini diresmikan secara publik dalam agenda Indonesia Motorcycle Show atau IMOS 2026 yang dilaksanakan di ICE BSD, Tangerang, pada tanggal 20 hingga 29 November 2026. Kehadiran merek skuter legendaris asal Prancis ini menandai babak baru dalam dinamika kompetisi industri dua roda di Tanah Air.

Kedua Model Skuter Premium Diperkenalkan

Sebagai flagship atau model unggulan dalam strategi peluncuran kembali, Peugeot Motocycles memperagakan dua unit skuter premium terbaru, yaitu Metropolis 400 SW R dan XP400 GT. Kedua unit yang dipamerkan pada booth Peugeot dalam acara tersebut masih berstatus sebagai unit display atau unit pamer untuk keperluan demonstrasi teknologi dan desain kepada publik. Keputusan untuk tidak langsung menjual unit ini secara fisik pada masa pameran bertujuan untuk memberikan ruang bagi calon konsumen mempelajari spesifikasi dan karakter kendaraan secara mendalam sebelum keputusan pembelian diambil.

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Spesifikasi Teknis Metropolis 400 SW R

Peugeot Metropolis 400 SW R menonjolkan desain futuristik dengan konfigurasi tiga roda yang memanfaatkan teknologi Dual Tilting Wheels atau DTW. Sistem ini memungkinkan stabilitas yang unggul dibandingkan skuter konvensional beroda dua dalam kondisi pengereman mendadak. Di bawah kapnya, terpasang mesin PowerMotion berkapasitas 399 cc yang mampu menyuplai tenaga maksimal sebesar 35,1 HP untuk akselerasi yang responsif. Dari sisi keselamatan, motor ini telah terintegrasi dengan sistem pengereman Anti-lock Braking System atau ABS, Combined Braking System atau CBS, serta Traction Control System untuk mencegah slip pada roda saat kondisi jalan licin.

Konsep Adventure pada XP400 GT

Sedangkan Peugeot XP400 GT mengusung estetika skuter premium dengan nuansa gaya adventure yang gagah. Model ini ditenagai oleh mesin berkapasitas 400 cc yang menghasilkan tenaga 35,5 HP. Untuk mendukung kenyamanan berkendara di berbagai medan, skuter ini dilengkapi dengan suspensi depan bertipe upside-down yang kokoh, serta pelek jari-jari yang dipadukan dengan ban tubeless untuk efisiensi perawatan. Fitur konektivitas canggih bernama i-Connect juga hadir untuk memudahkan pengendara dalam memantau informasi kendaraan secara real-time melalui perangkat seluler.

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Estimasi Harga dan Jangka Waktu Peluncuran

Peugeot Motocycles Indonesia memberikan gambaran mengenai estimasi harga jual kedua model premium tersebut di pasaran domestik. Peugeot XP400 GT diproyeksikan akan dibanderol dengan harga sekitar Rp 357 juta, sementara Peugeot Metropolis 400 SW R memiliki estimasi harga yang lebih tinggi di angka Rp 430 juta. Namun perlu dicatat bahwa kedua angka harga tersebut masih bersifat perkiraan dan belum menjadi harga resmi jual. PT Permata Otomotif Indonesia menyatakan akan memutuskan apakah kedua model ini akan diluncurkan secara resmi ke dealer di seluruh Indonesia pada kuartal II tahun 2027, dengan penentu utamanya adalah respons dan minat pasar terhadap kedua skuter tersebut.

Program Promo Model Django dan Tanggapan Manajerial

Erlangga Djojosaputro sebagai perwakilan manajemen Peugeot Motocycles Indonesia menekankan bahwa partisipasi di IMOS 2026 adalah momen krusial untuk memperkenalkan kembali identitas premium merek ini kepada masyarakat Indonesia. Ia menyatakan bahwa kehadiran Metropolis 400 SW R dan XP400 GT bertujuan menunjukkan inovasi dan teknologi terkini. Di sisi lain, perusahaan juga aktif menjual model yang sudah ada dengan program khusus. Melalui Evo First Access, Peugeot Django Evo Allure dijual Rp 68 juta setelah diskon Rp 3 juta, dan Django Evo Sport Rp 70 juta setelah potongan Rp 4 juta. Selain itu, program Django November Days menawarkan Django Classic Rp 64 juta setelah potongan Rp 5 juta serta Django Café Racer Rp 72 juta setelah potongan Rp 3 juta.